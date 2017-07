Fahraktion: Ford — 20.07.2017 Mit den Füßen im Sand Im zweiten Teil unserer Partneraktion mit Ford "Wir schenken Ihnen Zeit" geht es an die Ostsee: Ein junges Paar erfährt im Ford Kuga Vignale den Luxus von Ruhe am Timmendorfer Strand.

"Lange Spaziergänge am Strand, darauf freuen wir uns am meisten!" Erwan Rothenburger ist ganz verzückt, als er das Meer sieht. Kaum steht der Ford Kuga Vignale im Sand, springen der Schornsteinfeger und seine Freundin Sabrina Komes aus dem Auto und laufen gen Wasser. Eine "Auszeit am Timmendorfer Strand" hat sich der AUTO BILD-Leser aus Konz gewünscht. Zusammen mit Ford Vignale haben wir diesen Traum im Rahmen der Aktion "Wir schenken Ihnen Zeit" jetzt wahrgemacht.

Mit dem Kuga auf Erkundungstour