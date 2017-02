Fahraktion: Hyundai i30 — 09.02.2017 Auf den Spuren des Hyundai i30 Fünf AUTO BILD Leser können bei der Fahraktion in Deutschland und Tschechien selbst erleben, was die neue Generation des Erfolgsmodells i30 ausmacht.

Seit Ende Januar 2017 ist der neue Hyundai i30 auf dem Markt. Und bei einer einmaligen Fahraktion gibt es jetzt die Gelegenheit, den kompakten Verkaufsschlager hautnah kennen zu lernen. Der Hyundai i30 wurde in Europa designt, entwickelt und getestet – produziert wird er im tschechischen Nošovice. Fahren Sie den Werdegang des Hyundai i30 nach – vom ersten Entwurf bis zur Erzeugung – und legen Sie in der Produktion selbst Hand an.

Fünf Leser plus Begleitung fahren im neuen Hyundai i30 von Frankfurt über Prag nach Nošovice. Hotel und Verpflegung sind inklusive. Um sich einen dieser Plätze zu sichern, müssen Sie sich bis zum 26. Februar 2017 bei uns bewerben und die unten stehende Bewerbungsfrage

Wichtig: Bewerben können sich alle volljährigen Leser, die einen gültigen Führerschein haben.

Hinweis: Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, der im Besitz eines gültigen Pkw-Führerscheins ist. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Teilnahmeschluss ist der 26. Februar 2017

für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahmeschluss ist der 26. Februar 2017