Fahraktion: Mazda — 10.03.2017 Sie kurven wieder Mazda und AUTO BILD suchten zwei Leser für eine einmalige Reise durch Norwegen – und haben Sie bei einem knallharten Qualifying unter 30 Teilnehmern gefunden.

"Kurvenräuber gesucht!" So hätte das Motto am Bilster Berg auch lauten können. Mitte Februar hatten Mazda und AUTO BILD 30 Leser auf die Rennstrecke im Teutoburger Wald geladen, um das neue Targa-Coupé MX-5 RF zu testen. Sechs Fahrübungen standen dabei auf dem Programm. Klar, der Fahrspaß hatte an diesem Tag Vorfahrt, aber es ging auch um zwei Startplätze für ein Abenteuer in Norwegen. Zwei AUTO BILD-Leser konnten sich qualifizieren für die Aktion "Kurve deines Lebens, Teil II". Heißt: vom 5. bis zum 8. Mai 2017 Norwegens beste Biegungen live erleben.

Unter strengen Augen zum Sieg