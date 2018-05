Fahren ohne Fahrerlaubnis: Strafen

Führerschein und Fahrerlaubnis – umgangssprachlich ist damit das gleiche gemeint. Wer vom "Fahren ohne Führerschein " spricht, meint häufig das "Fahren ohne Fahrerlaubnis". Dabei gibt es einen großen Unterschied: Die Fahrerlaubnis ist die staatliche Zulassung zum Führen von bestimmten Kraftfahrzeugen, die man beantragen und durch den Besuch der Fahrschule und das Bestehen der Führerscheinprüfung erwerben muss – und zwar für jede Fahrzeugklasse ( Pkw Motorrad …) separat. Der Führerschein hingegen ist "nur" das Dokument, das aussagt, dass man über die Fahrerlaubnis verfügt. Es macht demnach einen großen Unterschied, ob man beim Fahren ohne Fahrerlaubnis oder beim Fahren ohne Führerschein erwischt wird. Die Strafen für letzteres sind eher milde: Wer das Dokument nicht dabei hat, weil er zum Beispiel das Portemonnaie hat zuhause liegen lassen, hat trotzdem generell die Berechtigung, das Fahrzeug zu fahren – er kann es nur in diesem Moment nicht nachweisen. Wird man von der Polizei kontrolliert, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die laut Bußgeldkatalog mit 10 Euro geahndet wird. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis zieht hingegen ernste Konsequenzen nach sich.

Wer sich im Straßenverkehr etwas zu Schulden kommen lässt, muss teilweise mit empfindlichen Strafen rechnen. Vergehen, für die der Bußgeldkatalog mindestens zwei Punkte in Flensburg ausweist, werden in der Regel nicht nur mit einer Geldstrafe, sondern auch mit einem zusätzlichen Fahrverbot geahndet, das ein bis drei Monate dauert. In diesem Zeitraum hat man keine Fahrerlaubnis – und darf währenddessen auch keine fahrerlaubnisfreien Fahrzeuge wie Mofas fahren. Aber: Nach Ablauf des Fahrverbots kann man den Führerschein einfach wieder bei der Behörde abholen oder sich zuschicken lassen.