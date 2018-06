Fahrradträger im Test

Heckträger werden einfach an der Kofferraumklappe fixiert oder auf der Anhängerkupplung montiert.

In der Urlaubszeit meldet der Verkehrsfunk mit schöner Regelmäßigkeit ungewollte Flugobjekte: "Zwischen dem Kreuz Osnabrück-Nord und Bramsche liegen Fahrräder auf der Fahrbahn." Immer wieder stürzen Zweiräder vom Auto und sind Auslöser für Unfälle. Aber wer sein Fahrrad liebt, der schiebt es besser nicht auf den klapprigen Billig-Autoträger – sondern investiert in ein sicheres Modell. Der Klassiker sind Dachgepäckträger. Mit ihnen lassen sich bis zu vier Fahrräder auf dem Wagendach befestigen. Dafür sind typspezifische Querstreben nötig, an denen die Träger befestigt werden. Das Be- und Entladen ist in diesem Fall ein Kraftakt. Kippt das Rad dabei um, gibt’s Beulen und Schrammen – nicht nur im Lack . AUTO BILD empfiehlt daher Heckträger. Und hat sieben Modelle zwischen 39 und 703 Euro getestet! Die Heckträger verlangen weniger Muckis, werden mit Stangen, Stützen und manchmal Gurten an der Kofferraumklappe fixiert oder einfach auf der Anhängerkupplung montiert. Die Räder müssen beim Beladen nur ein wenig angehoben werden und stehen geschützt im Windschatten des Autos. Und: Auch die Fahrradträger für die Anhängerkupplung bieten zum Teil Platz für vier Fahrräder.