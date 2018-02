Fahrverbote: Diesel-Urteil — 22.02.2018 Urteil zu Diesel-Fahrverboten vertagt In Leipzig haben Bundesverwaltungsrichter über das Thema Fahrverbote für Dieselautos beraten – und ihr Urteil vertagt. Hier sind fünf mögliche Optionen!

Der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher sah am 22. Februar noch weiteren Klärungsbedarf.



(dpa/Reuters/cj/brü) Millionen Autofahrer sowie Wirtschaft und Politik müssen weiter warten: Am Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig ist am 22. Februar 2018 die Verhandlung über die Diesel-Fahrverbote in Städten ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Der 7. Senat will seine Entscheidung am 27. Februar verkünden, wie der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher sagte. Das Rechtsgespräch habe deutlich länger gedauert als vorgesehen. Ursprünglich war für Donnerstag die Entscheidung angedacht. Die Richter prüfen in letzter Instanz, ob die Kommunen solche Verbote im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung (NOx) der Luft verhängen dürfen. Die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hatten gegen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf sogenannte Sprungrevisionen eingelegt. Diese hatten geurteilt, dass die Städte Fahrverbote für einzelne Straßen oder sogar die gesamte Umweltzone verhängen können, damit die geltenden Grenzwerte zum Gesundheitsschutz eingehalten werden. Die Länder halten hingegen Bundesregelungen für notwendig. Hier ein Blick auf die möglichen Entscheidungen:

Umfrage: Deutsche bei Fahrverbote gespalten



Diesel fallen in Ungnade



Bereiche wie das Neckartor in Stuttgart wären von Fahrverboten betroffen.

Die Richter entscheiden, dass die Urteile der Verwaltungsgerichte in Düsseldorf und Stuttgart nicht zu beanstanden sind.Sie weisen die Revisionen der Landesregierungen zurück. Damit werden die Behörden in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg aufgefordert, schärfere Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung in den Städten zu ergreifen, und ausdrücklich Fahrverbote zu prüfen. In diesem Fall könnten die Länder Fahrverbote für besonders schmutzige Dieselfahrzeuge verhängen – für bestimmte Stadtteile und zu bestimmten Zeiten. Andere Städte und Regionen dürften folgen, denn die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte rund 20 Kommunen für bessere Luft verklagt. Jede von ihnen könnte eine räumlich begrenzte Regelung treffen. Ein Flickenteppich von Fahrverboten wäre die Folge.Das Gericht könnte entscheiden, dass die Vorinstanzen zu Recht schärfere Umweltrichtlinien verlangen, aber die Begründung dafür zurückweisen. Damit wären vorerst keine regionalen Fahrverbote möglich. Aber der Gesetzgeber würde aufgefordert, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das würde den Weg für eine bundesweite geltende blaue Plakette ebnen. Auf diese Weise kämen Fahrverbote auch, aber wohl erst später.Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Revisionen und kassiert damit die Entscheidungen der Landesrichter in Düsseldorf und Stuttgart. Damit würde entschieden, dass die vorgelegten Luftreinhaltepläne von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ausreichen, Fahrverbote wären unnötig.Das BVerwG könnte auch die Urteile der unteren Instanzen aufheben und den Streit zurückverweisen an die Richter in Düsseldorf und Stuttgart, um ungeklärten Fragen nachzugehen. Damit wäre erstmal nichts entschieden. Offen bleibt die Frage des europäischen Rechts. Denn Brüssel hat bei der Luftreinhaltung der Länder ein Wörtchen mitzureden.Wegen der europäischen Vorgaben zur Luftqualität könnte das Bundesverwaltungsgericht zunächst Rat beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einholen. So waren die Leipziger Richter beim Verfahren über die Elbvertiefung zwischen Hamburg und der Nordsee vorgegangen. Sollte das passieren, läge die Entscheidung über Fahrverbote erstmal auf Eis, das Verfahren dürfte sich länger hinziehen.In der Frage von Einschränkungen einer freien Fahrt für Dieselautos in Städten sind die Deutschen tief gespalten. Vor der Entscheidung des BVerwG äußerten 43 Prozent der Bürger in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, sie fänden solche Verbote eher gut oder sogar sehr gut. Genauso viele meinten bei der Befragung im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur jedoch, Diesel-Fahrverbote wären in bestimmten Kommunen eher schlecht oder sehr schlecht. Damit sind Befürworter und Gegner gleichauf. Der höchste Einzelanteil entfällt auf diejenigen, die Fahrverbote für Dieselwagen für "eher gut" halten (24 Prozent). Ganz anders dagegen die AUTO BILD-Leser: von ihnen sprechen sich 69 Prozent gegen ein Fahrverbot für Diesel aus, 29 Prozent sind dafür (siehe Umfrage oben, die Befragung ist nicht repräsentativ).Diesel gelten spätestens seit Bekanntwerden des Abgasskandals als hauptverantwortlich für ungesunde Luft in Städten. Die Entscheidung des BVerwG dürfte wegweisend für ganz Deutschland sein. Aber worum ging es genau am 22. Februar? Warum bestimmte der Termin so lange die Schlagzeilen?Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) dringt auf eine Änderung der Luftreinhaltepläne für Düsseldorf und Stuttgart, damit die Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel) eine Form von Stickoxiden mit dem inzwischen bekannt geworden Kürzel NOx, eingehalten werden.Die beklagten Länder NRW und BaWü könnten sie vom BVerwG dazu gezwungen werden. Ähnliches könnte künftig für weitere Betroffene gelten, denn die Umwelthilfe klagt in insgesamt 19 deutschen Städten auf reine Luft. Grundlage ist die EU-Luftreinhalterichtlinie von 2008. 2017 wurden nach Schätzungen des Umweltbundesamtes in 70 deutschen Kommunen die Stickoxid-Grenzwerte vor allem durch Dieselabgase überschritten. Die Politik möchte Fahrverbote um jeden Preis umgehen, um die Städte für Autofahrer attraktiv zu halten und Berufstätige zu schonen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Als Alternativen werden beispielsweise ein Ausbau und eine Elektrifizierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie bessere Verkehrsleitsysteme favorisiert. Selbst ein Gratis-ÖPNV wird vom Bund erwogen.Ein Urteil pro Fahrverbote könnte für Besitzer von älteren Dieseln (unterhalb Euro 6), aber auch von Benzinern ohne Partikelfilter böse Folgen haben. Ihnen droht ein Einfahrverbot in bestimmte Bereiche der Innenstädte. Öffentliche Bedienstete wie Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen oder Müllabfuhr dürften davon ausgenommen sein. Möglich ist auch, dass das Gericht dem öffentlichen Fuhrpark eine Übergangsfrist zur Elektrifizierung oder ähnlichen Maßnahmen einräumt. Den Autobauern droht ein Rückschlag bei der Frage, ob Kunden noch einen Diesel kaufen sollen oder nicht . Schließlich ist die Selbstzündertechnik bei VW, BMW, Daimler und Co. (noch) eines der wichtigsten Standbeine. Kritiker fordern, dass die Autobauer zahlen sollen für eine Nachrüstung älterer Diesel . Auch AUTO BILD legte einen Sieben-Punkte-Plan vor, wie das Abgas-Drama in den Griff zu kriegen wäre.