Fahrzeugbrief verloren: Das ist zu tun

Der Fahrzeugschein legt den Halter fest, während der Fahrzeugbrief den Eigentümer bestimmt. Offiziell heißen die Fahrzeugpapiere inzwischen Zulassungsbescheinigung Teil I und II, doch viele benutzen noch immer die bis 2005 gültigen Bezeichnungen: Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief. Während der Schein immer im Auto mitgeführt werden muss, sollte der Kfz-Brief gut zu Hause aufbewahrt werden. Ist der Fahrzeugbrief verloren, gestohlen oder einfach nicht mehr auffindbar, muss unverzüglich die zuständige Zulassungsstelle, bei der das Auto angemeldet ist, informiert werden. Die Meldung bei der Polizei ist nicht zwingend nötig. Es sei denn, der Fahrzeugbrief ist bei einem Einbruch oder Diebstahl abhanden gekommen. Dann muss die Polizei den Verlust aufnehmen und anschließend ebenfalls die Zulassungsstelle darüber in Kenntnis gesetzt werden. Die Zulassungsstelle wird nicht automatisch von der Polizei informiert.

Fahrzeugbrief verloren: Wie beantrage ich einen neuen?

Wenn der Fahrzeugbrief verloren ist, kann er bei der Zulassungsstelle neu beantragt werden. Dafür verlangt die Behörde eine eidesstattliche Erklärung des Verlusts. Diese Erklärung kann man direkt bei der Zulassungsstelle abgeben oder bei einem Notar beglaubigen lassen. Wurde der Fahrzeugbrief nicht verloren, sondern gestohlen, ersetzt die Diebstahlanzeige der Polizei die eidesstattliche Erklärung.



• Personalausweis oder Reisepass

• ist der Eigentümer eine Firma: Handelsregisterauszug

• Zulassungsbescheinigung Teil I (wenn noch vorhanden)

• Prüfberichte der letzten

• eventuell Eigentumsnachweis (zum Beispiel Kaufvertrag)

Wie lange dauert die Ausstellung eines neuen Briefes?

Die Zulassungsstelle darf den neuen Fahrzeugbrief erst dann ausstellen, wenn die sogenannte Aufbietung beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg abgelaufen ist. Diese Freigabe durch das KBA dauert in der Regel drei bis vier Wochen. Mit der Aufbietung wird der Verlust öffentlich bekanntgemacht und online im sogenannten Verkehrsblatt mitgeteilt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Fahrzeug niemand anderem gehört – er oder sie könnte in der Zeit der Aufbietung Einspruch einlegen. In der Praxis profitieren von der Aufbietung vor allem Leasing-Gesellschaften, die den Brief der von ihnen "verliehenen" Fahrzeugen bei sich behalten und tagtäglich die Aufbietungen kontrollieren. So manch krimineller Leasingnehmer hat nämlich schon versucht, sich durch die Verlustmeldung eines Fahrzeugbriefs zum vermeintlichen Eigentümer des Wagens zu machen.

Was kostet ein neuer Fahrzeugbrief?

Die Kosten für die Ausstellung eines neuen Kfz-Briefs betragen rund 60 bis 80 Euro; ein Teil davon fällt für die Neu-Ausstellung des Fahrzeugscheins an, die beim Verlust des Briefs ebenfalls zwingend nötig ist. Außerdem hängt die Höhe der Kosten auch davon ab, ob die eidesstattliche Erklärung beim Notar oder bei der Zulassungsstelle abgegeben wird.

Darf ich das Auto fahren, wenn ich den Brief verloren habe?

Bis der neue Fahrzeugbrief ausgestellt ist, können mehrere Wochen vergehen. Der Wagen darf in dieser Zeit gefahren werden. Nur ein Verkauf sowie die Ab- oder Ummeldung des Fahrzeugs ist ohne die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht möglich und muss warten, bis das Ersatzdokument angefertigt ist.

Warum ist der Fahrzeugbrief so wichtig?