Falken/Toyota Partneraktion: Reifentest in Mailand

Fahrsicherheitszentrum Lainate-Milano bei ACI Vallelunga in Mailand. Gefahren werden die Tests auf Fahrzeugen des Falken-Partners Toyota: dem Toyota Prius III. Einmal mit herkömmlichen Reifen, dann zum Vergleich mit den neuen Ecorun AA Reifen von Falken, die

in Zusammenarbeit mit Toyota speziell für Hybrid- und Elektrofahrzeuge entwickelt wurden. Sie erleben bei verschiedenen Fahrübungen, mit welchen Reifen zum Beispiel sich mehr Benzin sparen lässt, oder durchfahren einen extrem anspruchsvollen Handling-Parcours. Hier können Reifen und Prius beweisen, zu welchen Leistungen sie im Zusammenspiel fähig sind. Bei einem anschließenden Bremstest wird die Bremsqualität der Reifen demonstriert.

Wer einen rennfesten Magen hat, kann – von einem professionellen Reifentestfahrer begleitet – mit dem Lexus

GS 450h ein paar schnelle Runden auf dem Parcours drehen.

Zusätzlich erwartet Sie noch eine ganz besondere Überraschung: Rallye-Legende Isolde Holderied ist in Italien mit von der Partie und gibt Tipps für das richtige Fahren im Grenzbereich.

So können Sie in Mailand dabei sein

Gesucht werden zwei Testfahrer, jeweils mit Begleitung. Natürlich ist das Ganze für Sie kostenlos. Sie müssen lediglich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein und auf eigene Rechnung zum Flughafen an- und abreisen. Für den Rest der Reise gilt "all inclusive". Der Flug geht

am 10. März 2017 nach Mailand, von dort werden Sie in ein 4-Sterne-Hotel gefahren, Ihrem Domizil für zwei Nächte. Am 11. März ist Fahrtag, am 12. März geht's zurück in die Heimat. Bewerben Sie sich bis zum 26. Februar 2017 indem sie die nachfolgende Frage beantworten.