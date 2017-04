Falken/Toyota Partneraktion: Reifentest in Mailand — 07.04.2017 Diese Falken greifen Vier AUTO BILD-Leser konnten in Mailand die Qualitäten des neuen Falken Eco-Reifens aus Japan selber erfahren.

Nasse Aufgabe: auf spiegelglatter Fahrbahn den Fontänen ausweichen.

"Hat jemand die vielen Türmchen auf der Kirche gezählt?", fragt Leser Janis Schwarz (20). Ja, hat einer. Ergebnis: 135 Fialen, so nennt man die Kirchtürmchen, thronen auf dem Mailänder Dom. Zudem zieren 2000 Skulpturen die Fassade der drittgrößten Kirche weltweit. Was für ein Prachtstück. Milano war das Ziel unserer Leserreise mit Falken und Toyota. Auf einem brandneuen Autotestgelände konnten vier Gewinner die Qualitäten des neuen Ecorun AA von Falken erfahren. Ein Hightechreifen, der in enger Zusammenarbeit mit Toyota speziell für den Prius III entwickelt wurde. Ziel: Der Ecorun soll leichter rollen und fester als andere Leichtlaufreifen zupacken.

Die Besonderheit des Ecorun AA



Das Testobjekt in Mailand: Der neue Falken Ecorun AA Reifen.

Falken/Toyota Partneraktion: Reifentest in Mailand zur Galerie Um ans Ziel zu kommen, griffen die Falken-Macher tief in den Chemiebaukasten und schnitzten zudem ein ausgeklügeltes Profil ins Gummi. Besonders ausgefuchst: Während bei normalen Reifen die Lauffläche an einer Stelle überlappt, ist sie beim Ecorun AA plan. Bei Tapeten würde man sagen: auf Stoß geklebt. So rollt der Reifen leichter. AUTO BILD-Leser Thomas Sawall (22), Mechatroniker, schlittert über eine spiegelglatte Fahrbahn und versucht Wasserfontänen auszuweichen: "Da gibt es schon einen Unterschied zwischen dem herkömmlichen Reifen und dem neuen Ecorun AA. Mit dem Normalo-Reifen fährt der Prius mit mir Schlitten." Der Kfz-Sachverständige Dirk Hube (44) meint: "Der Ecorun AA spurt besser, der Toyota bleibt länger auf Kurs." Nach getaner Testarbeit gab es für die Leser ein rasantes Bonbon: Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied fuhr mit allen eine schnelle Runde. "Hurra, Karussell – nur schneller", freut sich die medizinisch-technische Assistentin Birgit Rieger (51) auf dem Beifahrersitz. Kultureller Abschluss: die Führung durch Mailand inklusive Dombesichtigung und Zählen der Türmchen.

Der Trick liegt im ganz, ganz Kleinen

Der Clou des neuen Ecorun AA von Falken liegt im winzig Kleinen, im Nanobereich.