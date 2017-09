Familie Weber von e-Mobilität begeistert — 08.09.2017

"Wir hatten viel Spaß"

Familie Weber nahm an der Aktion „Deutschland testet die Zukunft“ teil. Und der e-Golf (Stromverbrauch in kWh / 100 km: kombiniert 12,7; CO2-Emissionen in g / km: 0 kombiniert • Effizienzklasse A+) lieferte ein überzeugendes Ergebnis.