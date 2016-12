Faraday Future Crossover/SUV (2017) — 28.12.2016 Serie in Gefahr? Faraday Future hat die Erwartungen an sein Elektro-SUV kräftig geschürt. Doch es häufen sich Nachrichten über finanzielle Schwierigkeiten des Unternehmens. Die Produktion des Fahrzeugs scheint aktuell fraglich.

A

Die Frontpartie kommt mit einer breitgezogenen Leuchtengrafik.

Marktstart aktuell ungewiss



Autoren: Peter R. Fischer, Katharina Berndt, Lars Hänsch-Petersen

uf der Elektronikmesse CES in Las Vegas (5. bis 8. Januar 2017) zeigt Faraday Future ein Elektro-SUV. Das amerikanische Unternehmen liefert dazu Teaser am laufenden Band: Das jüngste Video zeigt Front und Heck des Stromers – wenngleich wir die Formen schon von Bildern kennen.Beeindruckend ist die Leistung, die in einem weiteren Clip zu sehen ist: Darin lässt der Hersteller den noch namenlosen Erlkönig im Dragrace gegen Bentley Bentayga Ferrari 488 GTB und Tesla Model X antreten. Wie das Rennen ausgeht, verrät Faraday Future nicht. Trotzdem deutet der Teaser an, dass ähnliche Kraftverhältnisse herrschen. Immerhin basiert das E-SUV zumindest teilweise auf der 1000-PS-Studie FFZero1 Das Unternehmen hat zudem ein Video veröffentlicht, das einen getarnten Prototypen bei Erprobungsfahrten zeigt. Er surrt lautlos über eine Wüsten-Rennstrecke. Wann der elektrische Crossover im Serientrimm auf den Straßen rollt, steht jüngsten Insiderberichten zufolge allerdings in den Sternen. Aufgrund von finanziellen Problemen der Firma könnte das Unterfangen sogar komplett vor dem Aus stehen, denn der chinesische Investor LeEco habe sich angeblich mit der Doppelbelastung aus Faraday Future und der Entwicklung eines eigenen E-Autos übernommen. Faraday selbst soll zu schnell expandiert und strategische Fehler begangen haben. Laut dem US-Portal The Verge haben Zulieferer Faraday bereits wegen unbezahlter Rechnungen verklagt und leitende Angestellte verlassen das Unternehmen. Geplant war der Marktstart Ende 2017.