Faraday Future Crossover/SUV (2017): Neues Video — 21.12.2016 Faraday Future fordert Ferrari heraus Faraday Future schürt hohe Erwartungen an sein erstes Elektro-SUV. Ein Video zeigt die Formen, in einem anderen tritt er gegen Ferrari, Bentley und Tesla an!

Die Frontpartie kommt mit einer breitgezogenen Leuchtengrafik.

Kein Marktstart vor 2017



Autoren: Peter R. Fischer, Katharina Berndt

uf der Elektronikmesse CES in Las Vegas (5. bis 8. Januar 2017) zeigt Faraday Future ein neues Elektro-SUV. Das amerikanische Unternehmen liefert derzeit Teaservideos am laufenden Band: Das jüngste zeigt Front und Heck des Stromers – wenngleich wir die Formen schon von Bildern kennen.Beeindruckend ist die Leistung, die in einem weiteren Teaservideo zu sehen ist: Darin lässt der Hersteller den noch namenlosen Erlkönig im Dragrace gegen Bentley Bentayga Ferrari 488 GTB und Tesla Model X antreten. Wie das Rennen ausgeht, verrät Faraday Future vorerst nicht. Trotzdem deutet der Teaser an, dass ähnliche Kraftverhältnisse herrschen. Immerhin basiert das E-SUV zumindest teilweise auf der 1000-PS-Studie FFZero1 Das Unternehmen hat zudem ein Video veröffentlicht, das einen getarnten Prototypen bei Erprobungsfahrten zeigt. Er surrt lautlos über eine Wüsten-Rennstrecke. Bis der elektrische Crossover im Serientrimm auf den Straßen rollt, dauert es aber noch: Vor Ende 2017 kommt der Faraday Future nicht über den großen Teich.