Faraday Future Crossover/SUV (CES 2017): Vorstellung

Faraday Future hat auf CES in Las Vegas sein Elektro-SUV FF91 vorgestellt. Das erste Serienmodell des chinesischen Autobauers soll die Leistung eines Sportwagens mit Luxus und zukunftsweisender Konnektivität vereinen.

Rundgelutschte 5,25 Meter lang: Der FF91 soll in 2,39 Sekunden auf Tempo 100 sein und jede Menge Features an Bord haben.

Our #FF91 combines supercar performance, precision handling, first-class comfort, and next generation connectivity: https://t.co/Xfk4qkialw pic.twitter.com/7i2bZYnZvx