Fast & Furious 8 — 10.04.2017 Exklusiver Blick hinter die Kulissen Regisseur F. Gary Gray hat aus dem Team von Fast & Furious bisher noch nicht gesehene Leistungen herausgekitzelt.

Fünf Fakten zu Fast & Furious 8



• Gespräch mit Regisseur F. Gary Gray

• Teil acht wird gefährlicher für die Crew als je zuvor

• Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ist dabei

• Vin Diesel rechnet sich Oscar-Chancen aus

• "Fast 8" wagt den ganz großen Aufschlag

• Drehs in Island und auf Kuba





Vin Diesel will den Oscar für "Fast 8"



17 Millionen Dollar in einer Szene



Tyrese Gibson hat es eiskalt erwischt



Wenn Autos aus Häusern fallen



Gleich zwei historische Momente



Kurt Russel macht mit und Dwayne "The Rock" Johnson ebenfalls



Dwayne "The Rock" Johnson als SWAT-Polizist Luke Hobbs ist auch in Teil acht wieder dabei.

Diesels

Viel neue Energie und frische Ideen hat Regisseur F. Gary Gray in den achten Teil der "Fast & Furious"-Saga eingebracht. Das bestätigen die Stars der Filme im exklusiven Blick hinter die Kulissen links. Ein schaurig-schöner Bösewicht bringt die Truppe von Fast & Furious im neuen Streifen der Kultreihe in Gefahr: Oscar-Preisträgerin Charlize Theron spielt die üble "Cipher". Der zweite offizielle Kino-Trailer (s. u.) zeigt, warum sie so gefährlich ist: Die betörende Cyber-Terroristin zieht Dominic Toretto (Vin Diesel ) selbst auf ihre Seite. Torettos Crew kann das erst nicht glauben. Doch die Behörden sind alarmiert, unter ihnen Geheimagent Mr. Nobody (Kurt Russel). Der Trailer macht mit heißen Wagen und viel Krawumm Lust auf mehr, am 12. April startet der Film in den deutschen Kinos!Vin Diesel ist der Meinung, dass der achte Teil von Fast & Furious sogar Chancen auf den Oscar hat. Grund dafür: eben Regisseur F. Gary Gray. Dessen Film "Straight Outta Compton" wurde bei den Oscars 2016 entgegen der Erwartungen vieler Fans und Filmkenner missachtet. Das habe Gray nachhaltig angespornt, den kommenden Teil "der größten Saga der Welt" zu etwas besonderem zu machen. Ob der Hollywoodstar damit richtig liegt, wird sich frühestens 2018 zeigen. Für die 2017er Vergabe der Goldjungen startet "Fast 8" nämlich zu spät. Außerdem war Diesel auch schon beim siebten Teil der Ansicht, der Film sollte für einen Oscar nominiert werden.Fast 8 trägt auch sonst ganz dick auf. Darauf ließ das folgende Video schon relativ früh während der Dreharbeiten schließen. Darin zu sehen ist Dennis McCarthy, der Auto-Besorger der Produktionsfirma, der das Set einer sich gerade in Arbeit befindenden Szene zeigt. In dieser Szene wird nicht nur eine Handvoll außergewöhnlicher Autos zu sehen sein, sondern gleich eine Halle voll. Mit insgesamt 17 Millionen US-Dollar (ca. 15 Millionen Euro) wird der Gesamtwert beziffert.Auch Drehort-technisch hat sich einiges getan. Die Crew hat nicht nur auf Kuba für den neuen Streifen gedreht, sondern auch im eiskalten Island. Schauspieler Tyrese Gibson scheint trotz eisiger Temperaturen bei heißen Drifts auf Eis und Explosionen im Schnee aber Spaß gehabt zu haben. Besonders cool: der angeschossene Dodge Charger Die gleiche Freude dürfte die Stunt-Crew gehabt haben, als sie in einer amerikanischen Großstadt diesen (s. Video unten) riesigen Berg Schutt produzieren durfte, für den sie Autos praktisch vom Himmel fallen ließ."Fast 8" wird der erste Teil der Action-Reihe ohne Paul Walker sein. Aber er markiert noch aus einem anderen Grund einen historischen Wendepunkt. Die Crew um Vin Diesel und Michelle Rodriguez hat als erstes Team in der jüngeren Hollywood-Geschichte offenbar die Erlaubnis bekommen, auf Kuba zu drehen. Genauer gesagt in Havanna."Fast 8" spielt auf der ganzen Welt. Abgesehen von VinAuftritt als Dominic Toretto und Charlize Therons sowie Jason Stathams Teilnahme ist die Rückkehr von Dwayne "The Rock" Johnson als SWAT-Polizist Luke Hobbs klar. Außerdem ist Hollywood-Beau und Haudegen-Sohn Scott Eastwood mit an Bord. Der achte Teil der Action-Reihe kommt am 12. April 2017 in die Kinos. Für die darauffolgenden "Fast & Furious"-Teile gibt es ebenfalls schon Starttermine. Demnach kommt Nr. 9 am 19. April 2019 und Nr. 10 am 2. April 2021 in den USA in die Kinos. Spin-offs und Prequels könnten ebenfalls entstehen.