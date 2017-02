Fast&Furious: Tod von Paul Walker — 16.02.2017 Mysteriöse Porsche-Mails Das US-Portal "TMZ" zitiert aus angeblichen Porsche-Mails über eine Unfallserie mit dem Carrera GT. Die Baureihe, in der "Fast&Furious"-Star Paul Walker verunglückte.

D





Paul Walker: Alles über den Fast&Furious-Star

Dritter Todestag von Paul Walker



3 Years ago, Paul Left Us , but we'll never forget him #RIPPaulWalker pic.twitter.com/7vNjS43WS3 — Maverick Leonard (@monstermav2) 30. November 2016

It's been 3 years since my world fell apart. My sunshine Paul Walker died #RIPPaulWalker I miss you ❤️ pic.twitter.com/uIWcyykLsO — Teanna (@AweBieberSmile) 30. November 2016

Walkers Erben bekommen Autos zurück



Walker-Tochter bekommt Millionen



em amerikanischen Boulevard-Portal TMZ liegen angeblich interne Mails von Porsche vor, in denen es um Unfälle mit dem Carrera GT geht. Es handelt sich um die Baureihe, in der der "Fast&Furious"-Schauspieler Paul Walker 2013 tödlich verunglückt war. Laut "TMZ" hätten Porsche-Mitarbeiter bereits im Jahr 2006 in internen Mails über eine Unfallserie des Carrera GT diskutiert. In einer der E-Mails, die auch dem Anwalt von Walkers Tochter vorliege, soll sich ein Mitarbeiter über die Menge von 200 verunglückten Carrera GT sogar positiv geäußert haben: Es seien "gute Neuigkeiten für die Besitzer", schließlich würden die restlichen Exemplare jetzt rar. Ein anderer Porsche-Mitarbeiter habe laut "TMZ" von einem mulmigen Gefühl berichtet, wenn er in den Wagen gestiegen sei, da bereits so viele Exemplare verunglückt waren.Von 2004 bis 2006 lieferte Porsche weltweit 1280 Exemplare des Carrera GT aus. Bereits im Oktober 2015 hatte Porsche jede Schuld an den Todesfällen von Paul Walker und Roger Rodas, der im selben Auto verunglückte, von sich gewiesen. Eine Klage von Walkers Tochter läuft noch am Oberen Gericht von Los Angeles. Bei einer ähnlichen, von Rodas Witwe Kristine angestrebten Klage wurde jedoch von einem US-Bezirksgericht bereits zu Gunsten von Porsche geurteilt.Auch Jahre nach seinem Unfalltod ist Paul Walker unvergessen. "Ich vermisse dich", schreiben manche seiner Fans auf Twitter unter dem Hashtag #RIPPaulWalker . Fast im Minutentakt werden an seinem Todestag neue Tweets gepostet, auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, sogar Japanisch und Arabisch. "Ich kann nicht glauben, dass es schon drei Jahre sind", stellen manche Fans fassungslos fest. Die Trauer um den Fast&Furious-Star ist offenbar immer noch groß. Der Hollywood-Star war trotzdem noch im Kinofilm "Fast & Furious 7" zu sehen, der damals gedreht wurde: Er wurde in einigen Szenen von seinen Brüdern gedoubled.Nicht nur die Trauer, auch die Schlammschlacht um sein Erbe und der Streit um die Schuldfrage am Unfall dauerten bzw. dauern nach wie vor an. So bekamen Paul Walkers Erben mehr als 30 Autos aus seiner Sammlung zurück. Diese waren nur wenige Stunden nach dem tödlichen Unfall des Schauspielers 2013 weggeschafft worden. Haupttäter soll ein Mitarbeiter der Firma gewesen sein, die die Autos für den Fast-&-Furious-Stars eingelagert hatte. Das berichten amerikanische Medien.Der Mann soll einige der Autos verkauft und den Rest versteckt haben. Die verbliebenen Wagen musste er zurückgeben. Für die bereits verkauften Autos fordern die Erben Schadenersatz. Unter den verschwundenen Autos sind mehrere Porsche GT3 RS, BMW M3-Modelle aus den 90ern, eine Toyota Supra und ein Nissan 370Z . Aus derselben Halle sollen auch 17 Autos von Roger Rodas verschwunden sein, der zusammen mit Walker tödlich verunglückt war. Rodas saß bei dem Unfall am Steuer des Porsche Carrera GT . Seine Erben vermissen unter anderen einen Ford Mustang von 1969 und einen Audi R8 . Auch sie sollen die verbliebenen Autos zurückerhalten. 2012 konnte US-Moderator Matt Farah einen Blick in die Sammlung werfen:Medienberichten zufolge trägt Roger Rodas, der Fahrer der Todesfahrt, eine Teilschuld an Walkers Tod. TMZ.com meldete, dass Walkers 16-jährige Tochter Meadow aus seinem Nachlass 10,1 Millionen Dollar erhalte. Nach mehreren Untersuchungen hatten die Behörden 2014 befunden, der Wagen sei mit etwa 100 statt der vorgeschriebenen 45 Meilen (umgerechnet 161 statt 72 km/h) unterwegs gewesen – viel zu schnell. An dem Auto habe es keine Konstruktionsfehler gegeben. Rodas sei laut Porsche selbst für den Unfall verantwortlich gewesen.