Febi Bilstein: Werkstattkalender 2018 — 28.11.2017 Heiße Girls in Südafrika Bereits zum zweiten Mal hat Febi Bilstein seinen Werkstattkalender in Südafrika fotografieren lassen. AUTO BILD wirft einen Blick auf die schönsten Bilder!

Unter anderem stand dem Team ein Austin Healey fürs Fotografieren zur Verfügung.

Der Werkstattkalender 2018 des Autoteile-Zulieferers Febi Bilstein entstand unter der sengenden Sonne Südafrikas. Ein Reservat, eine Rennstrecke, der Stand von Kapstadt und eine Dünenlandschaft dienten Fotograf Christian Deutscher als Kulisse. Vor ihr setzte der Essener die Models Tayla, Mariana, Isa und Iza zusammen mit einem Strandbuggy, einem Rennwagen und einem Jeep in Szene. Letzterer wäre laut Febi Bilstein beinahe im Endzeit-Kinofilm " Mad Max: Fury Road " eingesetzt worden. Die 61.500 Kalender werden an Kunden und freie Werkstätten rund um den Erdball verschickt. Oben in der Galerie gibt es einen Blick auf die Fotos, hier kommt ein Making-of-Video: