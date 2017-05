Ferrari-Neuheiten 2017, 2018, 2019 und 2020

Die Daten noch mal zum Genießen: 800 PS und 718 Nm maximales Drehmoment beschleunigen den 1525 Kilogramm schweren 812 Superfast in 2,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Ferrari mit mehr als 340 km/h an. Die Schaltzeiten des Doppelkupplungsgetriebes wurden verkürzt, erstmals verbaut Ferrari die elektrische Servolenkung EPS in einem Straßenfahrzeug. Im Profil soll der 812 Superfast an den 365 GTB/4 " Daytona " erinnern, das Cockpit will Ferrari aufgeräumt haben. Speziell zum 70. Geburtstag der Marke gibt es einen neuen Farbton: "Rosso Settanta".