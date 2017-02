Ferrari-Neuheiten 2017, 2018 und 2019

Der Ferrari 812 Superfast trägt vier runde Rückleuchten am Heck – genau wie der GTC4Lusso.

Der Nachfolger des Ferrari F12 bekommt einen völlig neuen Namen: Ab Sommer 2017 heißt das V12-Topmodell "812 Superfast". Anders als die Zahl vermuten lässt, hat der Frontmotor-Sportwagen keine 812, sondern glatte 800 PS. Beim Motor handelt es sich um einen 6,5 Liter großen V12-Sauger. Vermutlich ist es der letzte V12-Sauger, den Ferrari in einem Seriensportwagen anbietet. Hier also die Daten noch mal zum Genießen: 800 PS und 718 Nm maximales Drehmoment beschleunigen den 1525 Kilogramm schweren 812 Superfast in 2,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Ferrari mit mehr als 340 km/h an. Die Schaltzeiten des Doppelkupplungsgetriebes wurden verkürzt, erstmals verbaut Ferrari die elektrische Servolenkung EPS in einem Straßenfahrzeug. Im Profil soll der 812 Superfast an den 365 GTB/4 " Daytona " erinnern, das Cockpit will Ferrari aufgeräumt haben. Speziell zum 70. Geburtstag der Marke gibt es einen neuen Farbton "Rosso Settanta".