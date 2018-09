Fast zeitgleich mit dem Konzernbruder Jeep Renegade bekommt auch das kleine SUV Fiat 500X ein Facelift . Das Update beinhaltet Anpassungen an Front und Heck, ein überarbeitetes Interieur, neue Motoren und Ausstattungen sowie neue serienmäßige Assistenzsysteme. Serienmäßiges LED-Tagfahrlicht an Front und Heck und neue Schürzen kennzeichnen das Facelift optisch. Gegen Aufpreis gibt es außerdem nun Voll-LED-Scheinwerfer. Der Fiat 500X Facelift ist seit September 2018 erhältlich, die Preise starten bei 17.490 Euro.

Das neue Infotainment des 500X lässt sich jetzt über ein Touchscreen steuern.

Innen haben die Designer mehr verändert als außen. Die Materialien wirken hochwertig, geschmackvoll kombiniert und gut verarbeitet. Neu gestaltet wurde vor allem das Armaturenbrett. Tacho und Drehzahlmesser rahmen ein kleines Display ein, dessen Informationen über Tasten am Lenkrad konfigurierbar sind. Dort, wo der ursprüngliche Fiat 500 mit ein paar wenigen Kippschalterchen auskam, findet sich heute eine ziemliche Klaviatur an Bedienelementen an Lenkrad und Armaturenbrett. Die Anordnung ist meistens optimal, aber nicht immer. Ein Beispiel: Man muss schon ein wenig fummeln, um die elektrische Handbremse rechts neben der Sitzfläche zu lösen. Dafür sind die Sitze bequem und bieten guten Seitenhalt, der Platz ist ausreichend und entspricht der Fahrzeugklasse. Im Kofferraum lässt sich mit 350 Liter durchaus was unterbringen, bei Bedarf stehen durch das Umklappen der Rückbanklehnen bis zu 1000 Liter Stauraum bereit.