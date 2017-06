Fiat-Ducato-Kastenwagen: Wohnmobil-Test — 26.06.2017 Drei günstige Kastenwagen im Vergleich Was können Kastenwagen, die um 40.000 Euro starten? Und worauf müssen Sparfüchse verzichten? Gibt's für das Geld womöglich sogar ein bisschen Luxus? Drei Wohnmobile auf Fiat-Ducato-Basis im Vergleich.

Das Weinsberg-Wohnmobil beginnt bei 35.490 Euro



Wenn das Fernweh größer ist als das Budget: Der Weinsberg Caratour ist der günstigste Typ hier, Grundpreis 35.490 Euro!

Technische Daten Challenger Roller Team MultiJet II 130 Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 130 MultiJet II 130 MultiJet II 130 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 96 (130) bei 3600 96 (130) bei 3600 96 (130) bei 3600 Nm bei U/min 320 bei 1800 320 bei 1800 320 bei 1800 Höchstgeschwindigkeit 150 km/h 150 km/h 140 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 215/70 R 15 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Continental Vanco Camper Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel 90 l/Diesel 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg 2500/750 kg 2500/750 kg Länge/Breite/Höhe 5990/2050/2610 mm 6360/2050/2650 mm 5990/2050/2580 mm Radstand 4035 mm 4035 mm 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Isoliermaterial Wand/Dach/Boden PU/PU/PU PU/PU/PU PE/PE/PE Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/35mm 30/30/35mm 16/16/22mm Fenster 5 6 5 Dachhauben 2 2 2 Max. Innenhöhe/Innenbreite 1890/1905mm 1885/1940mm 1905/1925mm Bettenmaß Heck (L x B) 1895 x 615/1730 x 745–1855mm 1920/1890 x 770–1845mm 1845 x 1390mm Herd 2 Flammen 2 Flammen 2 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 72/13l 70/5l 54/10l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 4/4 4/4 Heizung Webasto Air Top 2000 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Steckdosen 12/230 V 2/3 2/3 1/1 Leuchten 11 14 6 Aufbaubatterie 110Ah 90Ah 90Ah Frischwassertank 90l 100l 80l Abwassertank 90l 90l 85l Gasvorrat 2 x 11 kg 2 x 5 kg 2 x 11 kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 36.790 Euro 43.999 Euro 35.490 Euro Testwagenpreis 43.870 Euro 43.999 Euro 42.842 Euro

Autoren: Christian Steiger, Axel Sülwald

arum diese Ducato-Kastenwagen immer populärer werden? Tja – was sagen Sie Ihrem Nachbarn, der so was wissen will? Sie sind vielseitig. Sie bringen Freizeit und Alltag zusammen. Und wenn's gut kommt, kosten sie weniger als der Audi A4 im Carport gegenüber. Natürlich bietet ein größeres Wohnmobil mehr Komfort. Es jeden Tag durch den verstopften Innenstadtverkehr zu lenken ist aber weniger lustig. Mit einem Kastenwagen geht das. Klar, VW Bulli und Co sind noch kompakter. Dafür lässt sich im cleveren Kasten drei Wochen an der Nordsee urlauben, ohne dass zwei Tage Regen nerven. Und ein Bad ist immer dabei.Für weniger als 40.000 Euro geht's los: In unserer Marktübersicht kurzer Kastenwagen stellten Challenger , Roller Team und Weinsberg die Preisbrecher unter den bekanntesten Marken. Und auch in der Sechs-Meter-Klasse machen sie interessante Angebote. Mit einem Einstiegspreis von 35.490 Euro führt der Weinsberg Caratour die Nice-Price-Parade an. Dicht dahinter folgen die Geschwister aus der Trigano-Gruppe, Challenger (ab 36.790 Euro) und Roller Team (ab 43.999 Euro). Klar, mit ein paar Extras wird's etwas teurer. Aber nicht teuer! Sagen Sie das mal Ihrem Nachbarn.