S

tickstoffdioxid, CO2 Feinstaub , Schummeldiesel – für die meisten gehen diese düsteren Schlagworte spätestens dann in Rauch auf, wenn es an das eigene Portemonnaie geht. Wer viel fährt oder gerne an der Zapfsäule rechnet, brummelt sich nach wie vor das Schlagwort "TDI" in den Bart. Ist ja auch tatsächlich so: Ein Diesel verbrennt effizienter, verbraucht also per se weniger. Den Liter Sprit gibt’s ohnehin fast 20 Cent günstiger. Geld verbrennen sollen lieber die Ottos, die auch noch die CO2-Bilanz trüben.