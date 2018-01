Flop-Liste: Auto-Konstruktionsmängel — 23.01.2018 Die 25 nervigsten Auto-Macken Moderne Technik hat ihre Tücken: Bei manchen Autos nerven widersinnige Konstruktionen oder Details. Die 25 schlimmsten Macken aktueller Modelle!

Design vor Alltagsnutzen: Bei manchen Kombis, wie hier beim Renault Talisman, holt man sich beim Beladen immer schmutzige Hosen, weil die Kante viel zu weit nach hinten ragt.

Warum piept der jetzt? Wieso öffnet sich die Hecktür? Ist das Radio verstellt? Das eigene Auto kann viel Freude machen – aber es kann auch entsetzlich auf die Nerven gehen. Es gibt so viele Macken, dass man es gar nicht glauben mag: Manche spürst du sofort am ersten Tag, andere erst im alltäglichen Gebrauch. Wie konnte der Hersteller nur so blind sein? Dazu gehört die Ölkontrolle am Renault Twingo oder das teure Navi-System im Golf, das ohne Knöpfe auskommen muss. Denken die nicht nach beim Konstruieren? Ist Design vielleicht wichtiger als der Alltagsnutzen? Gewiss nicht immer.AUTO BILD hat 25 der schlimmsten Macken zusammengefasst, und das ist nur der Anfang. Es sind so gut wie alle Marken dabei, die günstigen wie die teuren, deutsche wie Importautos. Vor Nonsens ist keiner sicher. Es scheint fast, als nehme der Ärger mit dem Fortschritt zu. Überladene Autoschlüssel, Bedienung zum Haareraufen. Und ein Design, das unterm Heckspoiler einen breiten Dreckstreifen lässt, den keine Waschstraßenbürste jemals reinigt – es wird immer schlimmer.