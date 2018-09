Ford EcoSport: Kaufberatung

D as Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Ford EcoSport as SUV ist von deutschen Straßen nicht mehr wegzudenken. Wohin das Auge auch schweift, überall steht oder fährt ein hochgesetztes Derivat von nahezu jedem Hersteller. Das Problem: Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht, und so wollen alle ein möglichst großes Stück vom Kuchen, besetzen dazu jede noch so kleine Lücke im Programm mit einem SUV. Ford setzt in der Klasse der kleinen SUVs auf den EcoSport . Das gut 4,30 Meter lange und knapp 1,80 Meter breite Vehikel, das auf dem Fiesta basiert, hat seinen Ursprung unter anderem in Brasilien, Indien und Russland. Über die Straßen der Bundesrepublik fährt der EcoSport seit 2014 und konnte seitdem seine Auflage stetig steigern. Nach anfänglich nur 2915 verkauften Exemplaren haben im vergangenen Jahr über 10.000 Interessenten für das kleinste SUV von Ford einen Kaufvertrag unterschrieben.

Die Hecktür ist nicht sonderlich praktisch

Der Fahrzeugklasse geschuldet: Großgewachsene müssen Beine und Kopf an- beziehungsweise einziehen. Mit dem Facelift , das natürlich auch unser Testwagen (Linie Titanium) trägt, hat Ford den für die aktuellen SUV-Modelle Kuga und Edge typischen Kühlergrill eingeführt und bedient sich für den Innenraum beim neuen Fiesta. Die Materialauswahl ist in Ordnung, ebenso die Verarbeitung. Ein Unterschied zum Fiesta, der in Köln vom Band läuft, ist aber spürbar, denn er vermittelt einen insgesamt hochwertigeren Eindruck. Darüber hinaus finden im SUV alle fünf Passagiere ausreichend Platz, auch wenn es – der Klasse geschuldet – auf der Rückbank etwas enger zu geht. Gleiches gilt für den Kofferraum, der ausreichend Stauraum bietet, aber über eine hierzulande nicht sonderlich praktische Hecktür erreichbar ist. So schwingt diese zwar nach links auf, womit der Laderaum vom Bordstein aus gut zugänglich ist; in engen Parklücken aber lässt sich die Tür kaum öffnen; und das optionale, 200 Euro teure Ersatzrad am Heck macht's nicht besser.

Die solide Motorenpalette umfasst drei Benziner und zwei Diesel

Nicht wirklich "eco": Trotz moderater und abwechslungsreicher Fahrweise liegt der Verbrauch fernab der Werksangabe. Ford stellt dem EcoSport insgesamt drei Benziner und zwei Diesel zur Seite. Sie haben die Wahl zwischen 100, 125 (unser Tipp, ab 19.840 Euro) und 140 PS. Der Selbstzünder kommt entweder mit 100 oder 125 PS, wir empfehlen die Variante mit 125. Beim Diesel müssen Sie sich folgende Frage stellen: Brauchen Sie den Allradantrieb ? Und: Fahren Sie häufig lange Strecken? Beantworten Sie beides mit Nein, dann nehmen Sie den Benziner. Brauchen Sie beides, dann starten die Preise bei 24.340 Euro. Das ist für eine Basisausstattung nicht ohne. Von seinem Preiswertcharakter hat sich der EcoSport damit verabschiedet. Kombinieren Sie den Motor mit dem Schaltgetriebe, das mit kurzen Wegen und lang übersetzten Gängen punktet. Der Sechsstufen-Wandler hingegen wirkt auf Dauer nervös und unterstreicht das mit häufig ruckartigem Anfahren. Erwähnt sei ebenfalls, dass der EcoSport seinem Namen nicht wirklich gerecht wird, denn sonderlich "eco" ist er nicht. Trotz moderater und abwechslungsreicher Fahrweise wies der Bordcomputer Werte fernab der Werksangabe aus. In der Stadt überzeugt der Ford durch Wendigkeit, auf der Autobahn wirkt er eher nervös und hat einen allenfalls passablen Geradeauslauf. Dafür bietet er trotz flacher Reifenflanken einen durchaus guten Federungskomfort.

Das Infotainmentsystem ist eine große Empfehlung