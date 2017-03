Ford Fiesta (2017): Vorstellung und Mitfahrt — 23.03.2017 Alles zum neuen Fiesta Der neue Ford Fiesta wird sportlicher und größer, kommt mit ordentlichem Infotainment, als Benziner jedoch nur noch mit drei Zylindern. AUTO BILD hat alle Infos und ist bereits mitgefahren.

Vorstellung: Der Fiesta wird wieder sportlicher



Die horizontalen Rückleuchten sind das wichtigste äußere Erkennungsmerkmal des neuen Fiesta. Kleinwagen-Neuheiten bis 2020 zur Galerie Der Fiesta steht unter Druck, denn der Ka+ ist ziemlich nah an seinen größeren Bruder herangerückt. Was tun? Im Zuge der neuen Produktstrategie wertet Ford den Fiesta auf: höhere Qualität, feinere Materialien, mehr Ausstattung. Auch der Neue bleibt auf der bekannten Global B-Plattform, bei den Außenabmessungen legt der Fiesta um sieben Zentimeter Länge zu – der Radstand des Corsa- und Polo -Konkurrenten (bekommen beide ebenfalls demnächst Nachfolger) wächst um vier Millimeter, die Spurweite wird vorn um drei, hinten um einen Zentimeter gestreckt. Die Form bleibt bei der Neuauflage erhalten: Vom großen Kühlermaul bis zu den breiteren Radhäusern bleibt er der modische Keil, der er bislang auch war. Wer den Neuen auf Anhieb erkennen will, schaut ihm am besten auf den Hintern: Dort liegen die Rückleuchten jetzt waagerecht statt aufrecht wie bisher. Und: Künftig passen 18-Zöller an den Fiesta. Ein steiferer Querstabi vorn und die reibungsreduzierte Lenkung sollen aus dem Fiesta wieder den Dynamiker unter den Kleinen machen. Marktstart ist im Sommer 2017, die Basis kostet 12.950 Euro.

Alle News und Tests zu Ford

Interieur: Erste Sitzprobe im neuen Fiesta

Der Innenraum des Fiesta wird deutlich aufgeräumter und hochwertiger.

Fahren: Erste Mitfahrt im Prototyp



Connectivity: Dank SYNC 3 voll vernetzt

Die Schmuckleisten sind je nach Modell andersfarbig. Der Fiesta ST etwa kommt mit roten Akzenten.

Motoren: Benziner ausschließlich als Dreizylinder

Ford Fiesta (2017): Vorstellung und Mitfahrt zur Galerie Downsizing ist eines der großen Themen beim Fiesta. Unter der Haube stecken meist alte Bekannte, alle Benziner sind inzwischen Dreizylinder : der 1,0-Liter-Ecoboost mit 100, 125 und 140 PS sowie ein neuer 1,1-Liter-Sparzwerg mit 70 und 85 PS. Die Diesel für Flotten- und Exportfahrzeuge haben vier Zylinder und 1,5 Liter, heraus kommen 85 und erstmals 120 PS. Alle bieten Start-Stopp, aber nur der 100-PS-Benziner gegen Aufpreis eine Automatik. Auch eine ST-Version mit 200 PS soll wieder angeboten werden. Der Preis steigt leicht auf 12.950 Euro für die Basisversion.

Gebrauchtwagen: Die Preise sinken



Seit dem Facelift 2012 hat der Fiesta den großen Kühlergrill und einen Dreizylinder-Ecoboost-Motor.

Ford Fiesta und weitere Modelle im Check Zur Galerie

Autoren: Christopher Clausen , Joachim Staat, Georg Kacher

Ford hat den Fiesta für viel Geld richtig aufgeräumt. Der Neue ist so edel geworden, dass man sich hütet, hier den Kaffee zu verschütten. Die Mittelkonsole bekam statt der wimmeligen Knöpfeleiste endlich einen stehenden Monitor, der zwischen 4,2 und 8 Zoll im Topmodell misst. Die angekündigte Steuerung per Wischen beherrschte das System im Fotoauto noch nicht – bis zum Marktdebüt Mitte 2017 bleibt aber noch Zeit. Die Kunststoffe fassen sich durchweg eine Klasse besser an, die Armaturentafel ist jetzt ein durchgehendes Teil, das ohne Fugen auskommt. Was blieb gleich? Nach vorn sieht man immer noch schlecht, nach hinten durch das geschrumpfte Heckfenster sogar mieser. Und mehr Platz gibt es auch nicht – wie denn auch, bei fast gleichem Radstand. Auf der Rückbank lassen ein Opel Corsa oder ein Hyundai i20 mehr Raum für die Knie.AUTO BILD ist bereits in einem Prototyp des Fiesta mitgefahren, am Steuer saß dabei Ford-Entwicklungschef Joe Bakaj. "Die Botschaft des neuen Fiesta ist die Demokratisierung von Ausstattungskomfort und Sicherheit," sagt Bakaj. "Was bis vor kurzem der oberen Mittelklasse vorbehalten war, wird bald auch für unser Einstiegsmodell verfügbar sein." Klingt nach Umparken im Kopf – auf kölsch. Das Null-Serie-Auto ist ein 100 PS starker Einliter-EcoBoost mit Sechsgangautomatik zum Grundpreis von 16.750 Euro. Der erste Eindruck: Mit dem neuen Fiesta endet das komplizierte Bediensystem. Das monochrome Mini-Display ist ebenso Geschichte wie die große Zahl an Knöpfen und der komplizierte Zugang zu den einzelnen Funktionen. Der neue Touchscreen lässt sich kinderleicht bedienen. Vielleicht liegt es am Fahrer, aber rein subjektiv ist der neue Fiesta deutlich leiser und schaltet sanfter. Zusätzlich ins Angebot aufgenommen werden bis 2018 die Varianten Active, Urban, Vignale und der aufgewertete ST.Das Infotainmentsystem SYNC 3 hat Ford mit dem Facelift des Kuga vorgestellt. Ford verspricht die klassenbeste Auflösung der Displays, die Lichtstärke soll höher sein als bei der Konkurrenz. Audio, Navigation und Smartphones lassen sich per Spracheingabe und per Wischbewegungen wie im gelifteten Golf 7 steuern. B&O liefert auf Wunsch ein Soundsystem mit zehn Lautsprechern, inklusive Subwoofer und Mitteltöner in der Mittelkonsole.Ford spreizt die Modellpalette des Fiesta: Erstmals gibt es eine luxuriöse "Vignale"-Ausstattung mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern und gesteppten Ledersitzen. Die sportliche ST-Linie mit Leichtmetallrädern enthält Details wie spezielle Schürzen, Seitenschweller und Sportsitze sowie ein Sportfahrwerk und Scheibenbremsen. Als erstes Crossover-Modell innerhalb der Fiesta-Baureihe kommt der "Active" – mit robustem Offroadlook und um zwei Zentimeter höhergelegter Karosserie. Technisch rüstet Ford auf, zwei Kamera-, drei Radar- und zwölf Ultraschall-Einheiten bilden die Basis für die neuen Fahrerassistenten. Die Sensoren tasten den kompletten Bereich um das Auto ab, bei Geradeausfahrt bis 130 Meter vor dem Fahrzeug. Der Fiesta erkennt künftig kreuzende Fußgänger, parkt selbstständig ein, erkennt Verkehrsschilder und hängt sich an den vorfahrenden Verkehr. In Summe bietet Ford 15 Assistenten an. In Verbindung mit dem Cool & Connect-Paket kostet selbst das Top-Infotainment mit Navi, Bluetooth-Telefonie, Digitalradio und B&O Play Sound System (675 Watt, zehn Lautsprecher) faire 1050 Euro.Ab rund 4000 Euro bekommt man im November 2016 einen Fiesta der aktuellen Generation mit weniger als 100.000 Kilometer auf dem Tacho. Die Preise dürften mit der Einführung des neuen Modells sogar noch sinken. Seit 2008 ist der Fiesta auf dem Markt, 2012 bekam er ein Facelift und damit das aktuelle Markengesicht. Mit dem Fiesta vom Typ JA8 (60 bis 134 PS stark) macht man wenig falsch – ab und an stören entladene Batterien, versagende Fensterheber, erhöhter Glühlampenverschleiß und eine ruckelnde Automatik. Kaufinteressenten sollten vor allem auf rostige Bremsleitungen und Ölverlust bei Fahrzeugen über fünf Jahre achten.