V ergeuden wir keine Zeit, es geht um Meter und Zehntelsekunden. An der Startlinie grummeln sich zwei Sportler warm. Der neue ergeuden wir keine Zeit, es geht um Meter und Zehntelsekunden. An der Startlinie grummeln sich zwei Sportler warm. Der neue Fiesta ST und der Polo GTI liegen vor der grünen Ampel gleichauf: beide 200 PS stark, unter sieben Sekunden bis Tempo 100, Kriegsbemalung bis unter die Dachspoiler. Den Unterschied macht die Technik: Im Ford sprotzelt ein leichter Dreizylinder VW setzt auf zwei Liter Hubraum und vier Zylinder.

Der Polo GTI klingt eher nach Sängerknabe

Immerhin: Mit 1200 Kilo schlägt der Ford Fiesta ST den VW Polo GTI auf der Waage um zwei Zentner. Wir haken schnell ab, was jetzt nicht zählt: Platz, Kofferraum, Türen. Den Vergleich hat der neue Polo schon oft gewonnen. Diesmal suchen wir nicht das rundere Auto, sondern den spitzeren, schärferen Renner. Da hat Ford wieder eine pure Fahrmaschine auf 18-Zoll-Räder gestellt. Der Fiesta ST bekam den preisgekrönten 1,5-Liter-Turbo nach dem Motto: Leistung rauf (der Vorgänger hatte 182 PS), Gewicht runter (leichterer Motor ). Schade nur, wenn Luxus und Leder-Exklusiv-Paket (3000 Euro Aufpreis) beim Testwagen die Diät wieder zunichte machen. Immerhin, mit 1200 Kilo schlägt der Fiesta ST den Polo auf der Waage um zwei Zentner. Rein in die Recaro-Sitze und den Fahrmodus mit der Zielflagge eintippen. "Rennstrecke" stellt Gas und Lenkung scharf, den Klappenauspuff auf Donnerwetter. Aber hallo, bei diesem Klang jammert niemand über angeblich fehlenden Hubraum. Der Fiesta bollert bassig unrund, vom Leerlauf bis zum roten Bereich. Dagegen klingt der Polo – auch mit Klappenauspuff – eher nach Sängerknabe.

Die aufregendere Fahrmaschine kommt definitiv von Ford

Unwiderstehlich: Im Fiesta ST ist eine schnelle Runde zwar richtig Arbeit, macht aber einen Heidenspaß! Der Soundtrack passt zum ST, denn es ist reichlich zu tun. Das dicke Lenkrad verlangt einen festen Griff, setzt das leiseste Zucken hypersensibel um und zeigt dir, wann die mechanische Sperre greift: hinter der ersten Spitzkehre ein wahrer Segen. Als hätten sich die Vorderräder in Schienen eingehakt, so zieht der Fiesta beim Gasgeben heraus. Auf der Geraden dreht der 1,5-Liter gierig ans Limit bei 6300, dankbar registriert das Auge die blinkende Schaltanzeige. Dann eine lange Links. Bremse antippen, einlenken – der ST tänzelt wie ein Boxer, hebt hinten ein Rad. Verlangt hier einen Hauch mehr Einschlag, krallt die Michelin Super Sport unerbittlich in die Spur. Untersteuern? Nicht im Fiesta. Beim Gaswegnehmen dreht der Hintern nach außen, so möchte es der Rennfahrer, das hilft ums Eck. Ein spannender Tanz zwischen Lenkung, Hinterachse, Gas und Grip . Tja, Sportfreunde, so geht Reality, das hier ist keine Spielekonsole! Der Fiesta fordert den Fahrer, watscht ihn ab für Fehler und belohnt, wenn alles passt mit einer respektablen Rundenzeit. 1:40,33 min, ein Golf GTI ist nur gut eine Sekunde flotter.

Im Polo sitzt man höher, in einem Fünftürer (gibt's nur so) mit Doppelkupplungsgetriebe . Im Fahrmodus Individual öffnet "Sport Select". Aha, der Testwagen hat verstellbare Dämpfer (290 Euro extra), wir wählen "Sport". Und los. Was für eine stille Show dieser 2,0-Liter-Turbo abzieht: innen ein Technik-Tier mit kombinierter Direkt-und Saugrohreinspritzung, Miller-Zyklus und variablem Ventilhub, nach außen ein Gentleman-Bulle.

Elektronische Helfer lassen den Polo nie ganz von der Leine