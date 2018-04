B

is diean den Start geht, dürfte es noch etwas dauern! Der AUTO BILD-Zeichner hat trotzdem schonmalentworfen. Klar ist, dass auch der neue Focus RS optisch wieder richtig brutal aussehen wird. Dazu gehören natürlich riesige Lufteinlässe, Frontsplitter und eine große Bremse! Am Heck dürfen Dachspoiler und Doppelrohrauspuff nicht fehlen. Beim Motor dürfte Ford weiterhin auf densetzen. Da allerdings schon der kommende Focus ST mit 290 PS an der 300 PS-Marke kratzt, wird das Topmodellstark in Richtunggehen. Sogar eininklusive 48-Volt-Bordnetz. Bis dahin dürfte es allerdings noch eine Weile dauern denn wann der Ford Focus RS auf den Markt kommt ist noch offen. Bisher kam das Topmodell als Krönung der Baureihe meistens vier bis fünf Jahre nach dem normalen Focus auf den Markt. AUTO BILD geht dennoch davon aus, dass der nächste Focus RS bereitsgegen Audi RS 3, Mercedes-AMG A 45 und Golf R antritt.