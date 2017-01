Ford GT (2017): Vorschau und Marktstart — 09.01.2017 Ford GT zum Anfassen Der Online-Konfigurator war gestern. Eine Carbon-Box soll die Konfiguration des neuen Ford GT erleichtern. AUTO BILD hat alle Infos zum Ford GT!

Alle Infos zum Ford GT

Konfigurieren vom Sofa aus: Das Ordering Kit umfasst acht Außenfarben, fünf verschiedene Rennstreifen, unterschiedliche Felgen und mehr.

Zweite Chance für abgelehnte Bewerber

Für einen Ford GT muss man sich bewerben. Dabei spielen soziale Medien eine wichtige Rolle.

Ford verschenkt ein Buch zum Trost



So schlägt sich der Ford GT im Windkanal

So sucht Ford die Bewerber aus



Die Ingenieure haben den Ford GT als reinen Rennwagen konzipiert.

Der Ford GT soll keine reine Geldanlage sein



Straßenversion für die Homologation



Video: Ford GT ´66 Heritage Edition (2017) Fords neuer Luxus-GT als Sondermodell Zur Videoseite

Autoren: Jan Götze, Katharina Berndt

ergessen Sie "Glossybox", "Hellofresh" und Co: Diese Box ist etwas für echte Auto-Liebhaber! Ford verschickt das sogenannte Ordering-Kit an auserwählte Kunden, um die Konfiguration des GT zu erleichtern und persönlicher zu gestalten.Da die Produktion des neuen Ford GT bereits angelaufen ist, wird es langsam Zeit, dass die Kunden sich auf ihre Wunschkonfiguration festlegen. Dabei soll das Ordering-Kit helfen. Geöffnet wird die edle Carbon-Box per Klickverschluss – genau der Verschluss, der auch am Ford GT zum Einsatz kommt. Im Inneren der Box verbergen sich die acht originalen Außenfarben, die frei mit unterschiedlichen Rennstreifen und dem gewünschten Radsatz im Miniaturformat kombiniert werden können. Die zukünftigen GT-Fahrer können sogar die Farbe der Bremssättel im Ordering-Kit wählen. Zusätzlich sind Proben der verschiedenen Leder-/Alcantara-Mixe beigelegt. Besonderes Highlight ist eine Aussparung für die persönliche VIN (Vehicle Identification Number). Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist und die Fertigung des jeweiligen Ford GT begonnen hat, bekommen die Besitzer eine Plakette mit ihrer VIN zugeschickt. In den Genuss kommen allerdings maximal 1000 Kunden. Immerhin will Ford den neuen GT zwei Jahre länger bauen als geplant: bis 2020. Grund ist die hohe Nachfrage. Für die ersten 500 GT gab es rund 6500 Interessenten. In insgesamt vier Produktionsjahren sollen jetzt 1000 Exemplare der Supersportwagen ausgeliefert werden. Um das Auto kaufen zu können, müssen sich potenzielle Kunden weiterhin bei Ford bewerben.Laut Ford sollen die 250 Exemplare aus dem dritten Produktionsjahr nur für Bewerber sein, die beim ersten Mal abgelehnt wurden. Sie werden Anfang 2018 informiert und können ihre Angaben aktualisieren. Neue Bewerbungen nimmt Ford nur für das vierte Produktionsjahr mit weiteren 250 Exemplaren an. Ford-Performance-Chef David Pericak weiß, dass es nicht für jeden Interessenten einen GT geben wird: "Dennoch bemühen wir uns, die Nachfrage zu erfüllen." Trotzdem solle das Modell weiterhin ein exklusives Auto bleiben, die Anzahl der gebauten Sportwagen bleibt also limitiert.Bisher konnten sich Youtuber wie Shmee150, Brooks von Dragtime oder Captain Sparklez öffentlich über einen GT freuen. Auch Sängerin Amy MacDonald und DJ Deadmau5 haben einen GT in der ersten Bewerbungsphase bekommen. Wer von Ford eine Absage bekam, dererhielt zum Trost ein Buch über die Geschichte und die Erfolge des GT.Bei der Auswahl der Kunden ist es egal, ob es sich um Promis oder Besitzer des Vorgänger-GT handelt. Ford sucht sich die Kundschaft für den neuen Supersportwagen ganz gezielt aus. Das gesamte Prozedere erinnert stark an Ferraris Verkaufsstrategie bei limitierten Modellen wie dem Enzo oder dem LaFerrari . Während der Online-Bewerbung müssen die potenziellen Käufer eine Reihe von Fragen beantworten. Dazu zählen:● "Wie oft werden Sie den Ford GT fahren?"● "Wie viele Ford-Modelle haben Sie bereits besessen?"● "Wie aktiv sind Sie in sozialen Netzwerken?"Klar ist, dass Ford sicherstellen will, dass der GT in Liebhaberhände kommt und gefahren wird. Außerdem wird deutlich, dass soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook für Ford eine entscheidende Rolle beim Marketing spielen.Die auserwählten Kunden, denen Ford erlaubt, einen GT zu bestellen, müssen einen Vertrag unterzeichnen. Das Papier verbietet ihnen, das Auto "in naher Zukunft" (unbekannter Zeitraum) zu verkaufen. Diese Maßnahme soll verhindern, dass Leute den Ford GT als Geldanlage kaufen, um ihn später mit Gewinn zu verkaufen. Ab März ist das Rennen um den Ford GT eröffnet. Einen Preis nennt Ford aktuell noch nicht. Wir rechnen mit einem Grundpreis von um die 300.000 Euro.Anders als die Konkurrenten wurde der Ford GT von Anfang an als reiner Rennwagen entwickelt. Für die Homologation baut Ford aber auch eine Straßenversion. Das Konzept ist klar: Bestmögliche Aerodynamikwerte, extremer Leichtbau durch Verwendung von Aluminium und kohlefaserverstärktem Kunststoff und stark fahrdynamisch ausgelegtes Chassis auf Basis von Rennwagentechnik. Anders als im historischen Rekordsieger GT40 arbeitet in der Neuauflage kein Achtzylinder mehr. Im neuen Ford GT kommt ein 3,5-Liter großer Biturbo-Sechszylinder zum Einsatz. Der Ecoboost-Motor soll über 600 PS leisten. Genaue Leistungsdaten hat Ford noch nicht bekannt gegeben.