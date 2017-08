Ford Ka: Gebrauchtwagen-Test — 25.08.2017 Eine kleine Katastrophe! Ja, er ist klein und schnuckelig. Doch der Gebrauchtwagen-Test zeigt: Die zweite Generation des Ka leidet unter schlechter Langzeitqualität.

Molto temperamentvoll: 1,2-Liter aus dem Fiat-Regal. Ab 4000/min fühlt er sich wohl.

Überblick: Alles Infos zum Ford Ka

Bis 2014 gab es ESP nur gegen Aufpreis



Technische Daten: Ford Ka Motor Reihenvierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 8/1 Hubraum 1242 cm³ Leistung 51 kW (69 PS) bei 5500/min Drehmoment 102 Nm bei 3000/min Höchstgeschwindigkeit 159 km/h 0–100 km/h 13,2 s Tank/Kraftstoff 35 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 3620/1658/1506 mm Kofferraumvolumen 230–951 l Leergewicht/Zuladung 1006/314 kg

Hendrik Dieckmann Fazit Ja, so ein Ka ist kurz und knuddelig. Aber eben leider nicht sehr haltbar. Schon bei der ersten Hauptuntersuchung notieren die Prüfer oft viele teure Mängel, in der Statistik liegt der kleine Ford ganz weit hinten. Schade, denn beim Fahren ist er ein Kleinwagen, der Spaß macht.



ast du keinen, kauf dir einen. Nach dieser Devise verfuhr Ford , als sich das Ende des ab 1996 über zwölf Jahre gebauten ersten Ka abzeichnete. Statt sich selbst einen neuen Kleinstwagen auszudenken, überwiesen die Kölner ein paar Milliönchen an Fiat und nutzten die Basis von Fiat Panda und 500 . Sie ließen den neuenauch im selben Werk im polnischen Tychy fabrizieren. Dem wird eigentlich gute Qualität nachgesagt, den Nachweis blieb es aber bereits im Dauertest des Fiat 500 schuldig. Und der ab Oktober 2008 in Deutschland verkaufte neuebeweist auch eher das Gegenteil. So findet er sich bei seiner ersten Hauptuntersuchung nach drei Jahren auf Platz 128 der TÜV-Statistik wieder – von 134.Eine kleine Katastrophe, aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Denn HU-relevante Mängel sagen nur wenig über die Zuverlässigkeit eines Fahrzeugs aus. Und hier sieht beispielsweise der ADAC denII durchweg im grünen Bereich. AUTO BILD kann diesen Eindruck bestätigen, im Kummerkasten ist derein seltener Gast. Und wer bei dem ebenfalls vongelieferten 1,2-Liter den alle fünf Jahre oder 100.000 Kilometer fälligen Zahnriemenwechsel nicht völlig verpennt, wird den Motor kaum kaputtkriegen. Wenn dertrotzdem mal liegen bleibt, ist eher ein verschmutzter oder defekter Kurbelwellensensor oder ein Kupferwurm im Motorkabelbaum schuld. Theoretisch gibt es denauch als Diesel , der aber 2013 aus dem Programm flog und so ungefähr sechs Prozent Verkaufsanteil an der Baureihe hatte. Wer unbedingt einen Selbstzünder haben will, macht mit diesem bewährten 1.3 TDCi nichts falsch und kommt vor allem mit dem mickrigen 35-Liter-Tank einige Kilometer weiter als deutlich durstigere Benziner.Bei Kleinwagen stets am Limit kalkuliert: die Sicherheitsausstattung. Beimwaren immerhin vier Airbags und ABS serienmäßig. Doch ESP kostete bis zur verpflichtenden Einführung 2014 Aufpreis. Auch unser crystalweißevom Autohus muss noch ohne den Schleuderstopp auskommen, trotz ansonsten guter Ausstattung inklusive Klimaanlage . Was aber auch auf andere Modelle in dieser Preisliga zutrifft. Übrigens: Den Nachfolger des, den deutlich größeren, fandin einem der eigenen Werke: In Indien, wo eine Asien-Version des Fiesta produziert wird. Wie dieses für Europa angepasste Auto beim TÜV abschneidet, wird sich in ein paar Jahren zeigen. Es kann eigentlich nur besser werden.