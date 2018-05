Ford Model E / Mach 1 (2020): Vorschau

I

n den Stromer-Markt kommt Bewegung: Ab 2020 will Ford mit einem neuen Crossover antreten. Laut der US-amerikanischen Seite " Autocar " soll das Modell auf den Namen Mach 1 hören und zumindest beim Design an den Mustang angelehnt sein. Fest steht aber noch nichts, aktuell läuft das Projekt unter der internen Bezeichnung CX430. Als Plattform soll die C2-Bodengruppe des Fokus dienen. Innerhalb der Modellpalette soll der CX430 oberhalb des Kuga angesiedelt sein. Ob das E-Modell nur mit Vorderradantrieb ausgestattet sein wird oder auch eine Allrad-Variante aussteht, ist noch nicht klar. In Europa könnte der Mach 1 ab 2020 verfügbar sein.