Ford Mondeo Turnier (5. Generation): Gebrauchtwagen-Test

Der Austausch der beheizten Windschutzscheibe ist extrem teuer, wenn die Scheibe über Heizung und Regensensor verfügt.

Mondeo

Technische Daten: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Motor Vierzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1997 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) bei 3750/min Drehmoment 350 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 208 km/h 0–100 km/h 10,0 s Tank/Kraftstoff 62 l/Diesel Getriebe/Antrieb 6-Gang-Doppelkuppl./Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4867/1852/1501 mm Kofferraumvolumen 525-1630 l Leergewicht/Zuladung 1760/570 kg

Haken gibt es hier allerdings noch ein paar mehr, wie uns der nette Verkäufer vom Autohus in Bockel (Niedersachsen) aufklärt: "Nur an Gewerbetreibende zu veräußern, an dem Auto machen wir nichts mehr." Obwohl einiges zu tun wäre: Aktuell ist der Zahnriemen fällig (alle 200.000 km oder zehn Jahre), da bietet es sich an, die anstehende große Inspektion (210.000 km) gleich mit zu erledigen. Wir addieren im Kopf mal 1000 Euro zum Kampfpreis. Obendrein benötigt dereine frische HU, die er so aber nicht bestehen wird, da die Windschutzscheibe von Steinschlägen regelrecht zerschossen ist. Auf einen rabiaten Fahrstil des Vorbesitzers lassen zudem abgeschürfte Stoßfänger und lose Verkleidungsteile am Unterboden schließen – Außendienstler halt. Für die beheizbare Frontscheibe fallen inklusive Einbau rund 1000 Euro an. Kaum weniger wird der Lackierer für die Beseitigung der gröbsten Kampfspuren an der Karosserie verlangen. Nur ein Rundgang ums Auto hat es für die harte Ernüchterung gebraucht. Und unter uns: Für 13.000 Euro warten gleich hier im Autohus deutlich bessere Angebote auf einen neuen Besitzer.