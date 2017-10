Ford Mondeo Vignale — 06.10.2017 Ausdrucksstarker Bestseller Der Ford Mondeo Vignale ist ein Hingucker im besten Sinne: ausdrucksstark, prägnant individuell. Eine Reiselimousine wie gemacht für die kleinen Fluchten aus dem Alltag.

Exklusive Leichtmetallräder in 18 Zoll, Kühlergrill in charakteristischer Wabenoptik, edle Chromakzente – der Ford Mondeo Vignale ist ein Hingucker im besten Sinne: ausdrucksstark, prägnant, individuell. Eine Reiselimousine wie gemacht für die kleinen Fluchten aus dem Alltag, die das Leben so fein würzen mit unvergesslichen Momenten und kostbaren Erinnerungen. Frontkamerabasierte Technologien wie der Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner halten den luxuriösen Bestseller von Ford jederzeit sicher auf Kurs.

Vollgepackt mit Top-Assistenzsystemen

Ausdrucksstark: Der Ford Mondeo Vignale zur Galerie Das Verkehrsschild-Erkennungssystem erfasst Hinweiszeichen aller Art; Überholverbote und Tempolimits werden zuverlässig auf dem großen Borddisplay angezeigt. So ist der Fahrer immer voll orientiert, egal wohin es ihn verschlägt. Das statische Kurvenlicht leuchtet beim Abbiegen auch den letzten Winkel aus. Adaptive LED-Scheinwerfer inklusive Fernlicht-Assistent (Ford Dynamic LED) machen die Nacht zum Tag. Auf Wunsch gibt es dazu den Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion (Active Park Assist). Passgenau zirkelt er Mondeo Turnier und Limousine in geeignete Lücken und auch wieder raus. Glänzender Service ist eben alles bei Ford Vignale. Erstkäufer z.B., die die vorgegebenen Inspektionsintervalle einhalten, haben bei ihrem FordStore jeden Monat eine Autowäsche frei.