lf Minuten. Etwa so lange jagt Steve McQueen im 1968 erschienenen Film "Bullitt" mit seinem Ford Mustang 390 GT Fastback die Bösen im Dodge Charger R/T – inklusive Flugeinlagen auf den Straßen von San Francisco. Pünktlich zum 50. Geburtstag des Kult-Klassikers fliegt nach 2001 und 2008 wieder ein Mustang als Bullitt auf den Markt.

Auch ohne in den hügeligen Häuserschluchten San Franciscos abzuheben, liefert der Bullitt reichlich Spaß und Nervenkitzel. Der um zehn PS erstarkte Motor bringt es auf muntere 460 PS, die ausschließlich über ein Sechsgang-Schaltgetriebe auf die Hinterräder übertragen werden. Das genügt allerdings noch nicht, um den Preis von 52.500 Euro zu rechtfertigen (Einstiegs-V8 ab 46.500 Euro). Das erledigt die Ausstattung mit 1000-Watt-Musikanlage, Navigationssystem, Leder, klimatisierten Vordersitzen, speziellen 19-Zoll-Rädern und allerhand Bullitt-Abzeichen. In der Preisliste stehen nur noch adaptives Fahrwerk (2000 Euro), Recaro-Sportsitze (1800 Euro) und Alarmanlage (400 Euro).

Leichtfüßig: Der Bullitt erfordert keine harte Hand am Lenkrad – und er betört mit sattem Sound.

Schon nach wenigen Metern stutzt der Fahrer, wie leichtfüßig der Bullitt sich bedienen und fahren lässt. Die Gänge flutschen wie von selbst, die Kupplung erfordert nicht besonders viel Kraft. Und das Rev-Match-System begleitet das Runterschalten mit wohldosierten Zwischengas-Salven. Ergibt zusammen mit neuer Motorelektronik, überarbeiteten Drosselklappen und optimierter Kaltluftansaugung eine wirklich betörende Klangkulisse. Aber der Bullitt klingt natürlich nicht nur grandios, er geht auch ganz genau so. Der bullige V8 dreht locker über 7000 Touren, der Sprint auf 100 km/h dauert nur wenig mehr als vier Sekunden, die Spitze liegt bei 250 km/h. Auch wenn man das Potenzial des V8 nicht permanent ausnutzt, fühlt sich jede Fahrt wie ein kleines Abenteuer an. Eines, an das man dank der massiven Brembo-Bremsanlage gute Erinnerungen behält.