Ford Mustang GT Facelift (2017): Vorstellung — 17.01.2017 Mustang GT Facelift geleakt Der Ford Mustang GT Facelift wurde geleakt! Der Sportwagen kommt noch 2017 mit Spoiler, neuem Lichtdesign und veränderten Schürzen.

A

Premiere ist auf der New York Auto Show (14. bis 23. April 2017)

Scheinwerfer sind nun anders designt



Die auffälligste Änderung beim Ford Mustang GT Facelift ist der neue Spoiler am Heck.

Alle News und Infos zum Ford Mustang

Mustang GT Facelift mit Zehngang-Automatik



Ford Mustang GT Facelift (2017: Vorstellung und Erlkönig zur Galerie

Autor: Katharina Berndt

uf Youtube ist ein Video mit dem noch geheimen Ford Mustang GT Facelift aufgetaucht. Der Film mit offiziellem Ford-Material zeigt, wie die Sportwagenikone über eine einsame Wüstenstraße fährt. Was im Vergleich zum Vor-Facelift sofort auffällt, ist der neue Spoiler am Heck. Der GT-Schriftzug ist nun in den Bereich zwischen den Rückleuchten integriert, bisher war er auf einem aufgesetzten Kreis angebracht. Der Diffusor ist nicht mehr in Wagenfarbe abgesetzt, sondern schwarz – wie der Rest der Heckschürze. Die bisher geraden Rücklichter sind jetzt halbmondförmig.An der Front gibt es erwartungsgemäß die größten Änderungen, insbesondere im Bereich der Scheinwerfer : Der Blinker sitzt nun nicht mehr hinter dem runden Abblendlichtern, sondern als Streifen darunter. Auch die Chromzierleiste, die den äußeren Winkel und den oberen Teil des Scheinwerfers eingerahmt hat, entfällt beim Facelift. Dafür führen Chromstreben nun die beiden Kanten der Motorhaube über den Grill weiter. Die Nebelscheinwerfer sind beim Ford Mustang GT Facelift ins Tagfahrlicht integriert, vorher saßen sie in den seitlichen Lufteinlässen. Auch die hat Ford im Rahmen der Modellpflege verändert: Aus den großen, schwarzen Schlunden sind schmale Kiemen geworden. Die Änderungen lassen die Frontschürze luftiger wirken.Auf den zweiten Blick fällt auf, dass die Seitenspiegel beim Facelift schmaler sind und die Chromzierleiste, die bisher die Seitenscheiben einfasste, entfallen ist. Englischsprachige Medien berichten außerdem, bei der Wagenfarbe handele es sich um einen neuen Lack mit dem Namen "Orange Fury". Unterm Blech könnte der überarbeitete Ford Mustang GT den Fünfliter-V8 aus dem Pick-up Ford F-150 bekommen. Außerdem rechnet AUTO BILD mit einer Zehngang-Automatik und neuen Ausstattungslinien. 2017 soll das Ford Mustang Facelift zu den Händlern kommen – auch in Europa.