Ford Ranger: Gebrauchtwagen-Test

D

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Ford Ranger

er aktuelle Ford Ranger ist ein Verkaufsphänomen. Während sich die zuvor angebotenen und in Thailand gefertigten Ranger-Generationen in Europa nur mittelprächtig verkauften, können die Ford Händler seit 2011 kaum mehr so schnell liefern, wie die Kunden bestellen. In jenem Jahr startete die aktuelle, nun im Ford-Werk in Südafrika gebaute Ranger-Generation. Und sie begeistert offenbar mit ihrer martialischen Optik bei halbwegs günstigen Preisen. Mehrere Jahre eroberte der Ranger Platz 1 der deutschen Pick-up-Hitliste und fand mehr Käufer als der VW Amarok. Deshalb gibt es auch auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt viele Ford Ranger im Angebot. Das Erstaunliche: Viele Erstbesitzer haben bei der Bestellung ordentlich hingelangt und gern die Topversionen bestellt, die 45.000 Euro und mehr kosteten. Sie heißen Wildtrak und Limited und wurden häufig mit der Topmotorisierung kombiniert, dem 3,2-Liter-Fünfzylinder-Turbodiesel mit 200 PS, gern auch mit der sechsstufigen Wandlerautomatik. Dieses Getriebe stammt ursprünglich aus dem Ford Mustang, schaltet etwas rustikal, darf aber als haltbar gelten. Selbst bei ausdauerndem Anhängerbetrieb gibt es da offenbar kaum Probleme.