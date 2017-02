Formel 1: Star Wars X-Wing Fighter — 10.02.2017 Star Wars Kampfflieger im F1-Look Der Designer Dean Wright hat auf seinen sozialen Kanälen Star Wars X-Fighter im Stile der F1-Lackierungen von Ferrari und Red Bull veröffentlicht. Alle Bilder in der Fotostrecke.

S

Autor: ABMS

Fotos: Dean Wright

tar-Wars-Fans aufgepasst! Der Designer Dean Wright hat die bekannten Star Wars X-Fighter-Kampfflieger umgestaltet. Statt grau und rot wie in den Filmen haben sie nach der Umgestaltung die gleichen Lackierungen wie die Formel-1-Autos von Ferrari und Red Bull. Obwohl die neuen Kampfflieger grandios aussehen, werden sie in keinem zukünftigen Star-Wars-Film vorkommen. Alle X-Fighter-Bilder im F1-Look in der Fotostrecke: