Die Highlights aus Forza Horizon 4 zur Galerie Am 2. Oktober 2018 erscheint Forza Horizon 4 für die Xbox und Windows 10. Schon jetzt können Fans im Onlineshop von Microsoft eine Demo herunterladen oder das Open-World-Game vorbestellen. Die Standard-Edition kostet 69,99 Euro. Wer den Start nicht abwarten kann, muss zur knapp 100 Euro teuren Ultimate Edition greifen – sie wird bereits am 28. September veröffentlicht.

Überblick: Das ist neu in Forza Horizon 4

Location: Nach Australien schickt Forza Horizon 4 die Spieler nun nach Großbritannien über die schönsten Routen Englands und Schottlands.

Die Jahreszeiten wechseln im Wochenrhythmus, begonnen wird im Sommer. Jahreszeiten: Eine besondere Neuheit ist, dass sich im Laufe des Spiels die Jahreszeiten ändern – und damit auch die Fahrbedingungen. Mit matschigen, nassen, verschneiten und vereisten Pisten werden die Fahrer gefordert. Die Jahreszeiten wechseln im Wochentakt und mit jedem Wechsel gibt es neue Challenges.

Open-Shared-World: Nachdem die ersten Erfahrungen im Spiel gesammelt wurden, wird die Live-Welt freigeschaltet. Anstelle der sogenannten Drivatare (Bots, die Spieler simulieren), fährt man jetzt mit anderen Spielern. Tages- und Jahreszeit werden über die Server synchronisiert, sodass für alle Spieler die gleichen Voraussetzungen gelten. Wer in den Offline-Modus wechselt, spielt wieder solo. Praktisch: Dank Autoghost-Funktion werden Kollisionen mit anderen Spielern in der offenen Welt verhindert. Nur bei Rennen oder anderen gemeinsamen Aktivitäten kann man sich gegenseitig "Schaden zufügen". Zudem kündigt Playground an, dass es mit dem Route-Creator bald die Möglichkeit geben wird, selbst eigene Routen zu erstellen und sie mit Spielern weltweit zu teilen.

Quick Chat: Der Quick Chat erlaubt die Kommunikation mit anderen Spielern über voreingestellte kurze Phrasen wie zum Beispiel "Sorry" oder "Cooles Auto".

Gruppen-Modus: #Forzathon heißt eine neue Funktion, bei der sich verschiedene Spieler zu einem Team von bis zu 12 Personen zusammenschließen und gegen andere Teams (z.B. in Rennen, Driften) antreten können. Für erfolgreich abgeschlossene Aufgaben bekommen die Gruppenmitglieder Forzathon-Punkte, die sie anschließend im zugehörigen Forzathon-Shop eingelöst werden können.

Grafik: Im Gegensatz zum Vorgänger ist Forza Horizon 4 jetzt für 4K und 60 Frames-per-Second optimiert. Außerdem neu: ein FOV-Slider, den viele in Forza 3 schmerzlich vermisst haben. XBox-Spieler wählen zwischen zwei Modi "Quality" (4K, HDR 30 FPS) oder "Performance" (1080p, HDR, 60 FPS), PC-Spieler können die Grafik (je nach Hardware) individuell einstellen.

Review: Forza 4 angespielt (PC)

Auch in der vierten Auflage beginnt das Spiel mit dem Forza Horizon Festival. Das Ziel ist zunächst, sich ein gelbes Armband zu verdienen. Danach wird die Shared-World freigeschaltet und die eigene Welt synchronisiert sich mit der Forza-Live-Welt. Beim Aufbau von Forza Horizon 4 bleibt sich das Game treu: Zu Beginn des Spiels gibt es einen Prolog. Hier durchläuft der Spieler einmal alle vier Jahreszeiten, lernt das Fahren auf rutschigem Herbstlaub oder glatten Eisflächen kennen. Anschließend geht's zum Dreh-und-Angelpunkt des Spiels: dem Forza Horizon Festival. Hier wird das erste Auto entgegengenommen. Aber um das Auto zu wechseln, muss der Spieler nicht mehr zwingend dahin zurückkehren. Ab einer gewissen Entwicklung kann der Wagen auch mitten im Spiel einfach ausgetauscht werden.Danach wird die Shared-World freigeschaltet und die eigene Welt synchronisiert sich mit der Forza-Live-Welt.

Hier wird das erste Mal mit anderen Spielern und nicht mit den sogenannten Drivataren gespielt. Die Drivatare generieren sich aus Fahrstilen anderer Spieler, die das Spiel "lernt" und in Form der Bots reproduziert. Trotzdem verhalten sie sich an einigen Stellen unrealistisch, wenn sie zum Beispiel einfach mitten auf der Straße rumstehen oder einen die Rennen "zu einfach" gewinnen lassen. Umso mehr profitiert Forza 4 deswegen vom Live-Modus mit echten Spielern.

Das ganze Spiel ist mit der "Horizon Life Campaign" darauf ausgelegt, Einfluss zu gewinnen. Es gibt 25 verschiedene Arten von Aufgaben als Stunt-Fahrer über Drift-Challanges bis hin zum Streaming auf Mixer, über die ein Spieler diesen Einfluss gewinnen kann. Je mehr Einfluss generiert wird, desto schneller werden neue Items und Bereiche freigeschaltet. Der Fahrer erhält damit einen eigenen Lebenslauf – und für seine Dienste als Stunt-Fahrer sogar ein Haus. Wer umziehen möchte, muss Credits investieren. Die Challenges selbst sind unterhaltsam, die damit verbundene Story, die in kleinen Videos zu Beginn einer Sequenz eingeblendet wird, jedoch oft eher langweilig.

Spieler sammeln Einfluss-Punkte, z.B. für Beinahe-Crashs. Wie gewohnt wird man auch in Forza Horizon 4 mit Punkten und Credits belohnt. Punkte gibt es vor allem bei freier Fahrt über die Piste und offroad bei Beinahe-Kollisionen oder Zerstörung von Zäunen o.Ä. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich individuell einstellen, indem zum Beispiel Assistenzsysteme hinzu- oder ausgeschaltet werden, Schaden ein- oder ausgeschaltet werden oder – im Solo-Modus – die Stärke der Drivatare angepasst wird. Je schwieriger das Spiel, desto höher die Belohnung. Die Credits können vor allem in den verschiedenen Challenges (z.B. einem Rennen) verdient werden. Im Laufe des Spiels können sie zum Beispiel gegen Tuning-Teile eingetauscht werden. Das erste Mal lässt sich außerdem der Avatar individuell mit Kleidung und Accessoires ausstatten.

Die britische Landschaft ist vielfältig gestaltet, von der Küste, an der man über den Sand brettern kann, über dichte Wälder bis hin zum schottischen Edinburgh – der größten Stadt im Spiel – gibt es viel zu entdecken. Bei der Orientierung hilft nach wie vor Assistentin Anna, die den Fahrer auf Wunsch zum nächsten Ziel navigiert. Ein nettes Feature, um die wunderschöne britische Landschaft noch mehr auszukosten, haben sich die Entwickler auch einfallen lassen: Mit dem ersten Haus wird auch eine Drohne freigeschaltet. Wenn der Fahrer zu seinem Haus fährt, kann er hier auf die Drohne umsteigen und so Forza Horizon aus einer ganz neuen Perspektive entdecken.

Die Grafik überzeugt, das Bild wirkt so realistisch, dass zwischendurch das Gefühl aufkommen könnte, tatsächlich auf britischen Landstraßen unterwegs zu sein. Hier sticht Forza vor allem durch Details heraus: Die verschiedenen Spiegelungen bei Regen, oder die Dreckspritzer auf der Frontscheibe nach einer Fahrt im Matsch lassen das Game noch realistischer wirken. Besonders beeindruckend ist die Darstellung der verschiedenen Witterungsbedingungen und die unheimlich realistischen Sonnenauf- und untergänge. Einziger Wermutstropfen: Besonders bei hohen Geschwindigkeiten bleiben gelegentliche Ruckler der Grafik nicht aus.

Das optimale Einstellen des Lenkrads zu Beginn des Spiels erfordert etwas Fingerspitzengefühl, es dauert ein wenig, bis man die richtigen Einstellungen gefunden hat, aber dann profitiert der Spieler vom echten Fahrgefühl: Selbst kleinste Steinchen und Schlaglöcher gibt Forza 4 über das Force Feedback weiter. Auch die verschiedenen Fahrzeugeigenschaften und -reaktionen wie Über- oder Untersteuern gibt das Spiel präzise wieder. Auch das Cockpit glänzt durch Details, zusätzlich kann sich der Spieler verschiedene Telemetrie-Daten ins Sichtfeld laden. Dazu zählen zum Beispiel der aktuelle Ladedruck, das Drehmoment, die Reifen-Temperatur, Luftdruck, Aufhängung und vieles mehr.

Akustisch dürfte jedoch etwas mehr drin sein. Zwar röhren die Motoren und es knallt bei Fehlzündungen, der Sound eines böllernden V8 dürfte sich aber gerne noch stärkter von einem knurrenden Fünfzylinder unterscheiden. Zur musikalischen Untermalung stehen dem Spieler außerdem verschiedene Radiosender zur Verfügung. Im Laufe des Spiels werden weitere Sender, die verschiedene Genres bedienen, freigeschaltet.

Fazit: Insgesamt überzeugt das Game mit seinen überragenden Bildern und einem realistischen Fahrgefühl. Die Challenges erhalten die Spannung und machen neugierig auf das, was kommt. Hoher Suchtfaktor!

Carlist: Die Autos in Forza Horizon 4

Die Vielfalt der Autos lässt kaum Wünsche offen. Hier zum Beispiel der Mercedes Unimog U5023. Passend zur neuen Kulisse in Großbritannien, spielen britische Autos eine große Rolle. Eines der Highlights im Spiel: der neue McLaren Senna oder der seltene Aston Martin One-77. Die nahezu unüberschaubare Auswahl lässt kaum Wünsche offen. Besonders oft vertreten sind die Marken Forza Horizon 4 verspricht über 450 Fahrzeuge von mehr als 100 Herstellern.Eines der Highlights im Spiel: der neue McLaren Senna oder der seltene Aston Martin One-77. Die nahezu unüberschaubare Auswahl lässt kaum Wünsche offen. Besonders oft vertreten sind die Marken Ford (43 Autos) und Ferrari (32 Autos), Mitsubishi oder Tesla sind hingegen (noch) gar nicht zu finden. Bei den deutschen Marken Audi, BMW und VW könnte man aktuelle Modelle wie die Audi RS 3 Limousine oder den neuen BMW M5 vermissen. Auch E-Modelle finden bisher wenig Beachtung. Playground Games macht aber kein Geheimnis daraus, dass es mit den bisher veröffentlichten Modellen noch nicht zuende ist. Schon zum Release am 2. Oktober soll ein Day One-Fahrzeugpaket verfügbar sein, das weitere Autos enthalten wird. Alle bekannten Modelle sind in der Carlist gelistet.

Plus: Die Autos im Spiel können nach Herzenslust individualisiert werden. Von der Wagenfarbe über die Felgen bis hin zum Tuning des Fahrwerks, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Außerdem versprechen die Entwickler mehr Bodykits als jemals zuvor.