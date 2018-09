Frankia M-Line T 7400 GD: Wohnmobil-Test

Die Stehhöhe liegt durchgehend bei 2,03 Metern. Viele Fenster machen's angenehm hell.

Eine integrierte Kabeltrommel mit Aufroll-Automatik. Spülenabdeckungen, die in definierte Aufnahmen passen und als Küchen-Arbeitsfläche genutzt werden. Eine Durchlade für Sprudel-Kästen neben dem Einstieg. Einen Handtuchheizkörper im Bad, Echtglas-Duschtüren, einen Kartuschen Wasserfilter – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Fast das Wichtigste aber ist die angenehme Atmosphäre im Innenraum. Viele Fenster und das Panoramadach lassen Licht in den Aufbau und machen die Rundsitzgruppe zur Wohlfühl-Oase. Die bequemen und vielfach verstellbaren SKA-Fahrerhaussitze lassen sich dabei so weit hochfahren, dass der Höhenunterschied zum Cockpit ausgeglichen wird. In alle Richtungen drehen und erweitern lässt sich auch der Tisch. Stauraum findet sich reichlich im Geschränk; ob eine Vitrine dazu wirklich nötig ist, entscheidet der persönliche Geschmack. Im Bad gibt's viel Bewegungsfreiheit, und es fehlt auch nicht an Handtuchhaltern und Spiegeln. Die Betten sind tellergefedert und sehr bequem, ein Klapptritt erleichtert den Einstieg. Bei derartiger Detailverliebtheit unerwartet: Die Klappe zur Kontrolle des Heizwasserstands kann nur geöffnet werden, wenn vorher der Fernseher beiseitegeschoben wird.