Führerschein-Gültigkeit: Fristen für den Umtausch

Obwohl es den EU-Führerschein bereits seit fast 30 Jahren gibt, haben viele Autofahrer nach wie vor den roten oder sogar grauen "Lappen" dabei. Zu erkennen sind die Personen auf dem Foto – Jahrzehnte nach der Aufnahme – oft nicht mehr. Das, und die Forderung nach einem möglichst aktuellen Fälschungsschutz, haben die Europäische Union dazu veranlasst, einheitliche EU-Führerscheine auszugeben und vereinfachte Regelungen zur Geltungsdauer zu erlassen. Seit 2013 wird diese Vorschrift auch in Deutschland umgesetzt – und die Tage des lebenslang gültigen Führerscheins sind gezählt.

Gültigkeit des Pkw-Führerscheins (Klasse B)

Pkw-Führerscheine der Klasse B, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, sind 15 Jahre lang gültig, danach müssen sie erneuert werden. Eine erneute Fahrprüfung ist dafür aber nicht nötig, es reicht die erneute Beantragung beim zuständigen Straßenverkehrs- oder Ordnungsamt. Deutschland verzichtet bei der Verlängerung des Pkw-Führerscheins auf eine Gesundheitsprüfung. Wer vergisst, seinen Führerschein rechtzeitig zu erneuern, der muss aber keine schwerwiegenden Folgen befürchten: Neben einem Verwarnungsgeld gibt es lediglich die Aufforderung, sich um die Verlängerung des Führerscheins zu kümmern.

Achtung: Alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Pkw-Führerscheine sind – egal, ob es sich um den grauen oder rosafarbenen Lappen handelt oder bereits um einen Karten-Führerschein – auch nicht mehr unbegrenzt gültig. Für den Umtausch in den neuen EU-Führerschein hat der Gesetzgeber verschiedene Fristen gesetzt.

Fristen: Wie lange sind alte Pkw-Führerscheine noch gültig?

Wenn ein Führerschein vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, dann muss sein Inhaber ihn in den kommenden Jahren bei der Führerschein-Stelle umtauschen. Dafür werden ein neues Passbild und der alte Führerschein benötigt, die Gebühren betragen ungefähr 25 Euro. Bis wann der Umtausch erfolgt sein muss, ist zeitlich gestaffelt. So will der Gesetzgeber verhindern, dass Millionen von Bundesbürgern kurz vor Ende der Frist die Ämter überlasten.

Am längsten Zeit haben die ältesten Führerscheinbesitzer: Wer vor dem Jahr 1953 geboren ist, kann die gesamte Umtausch-Frist bis zum finalen Stichtag 19.01.2033 ausreizen. Das gleiche gilt für alle, die noch einen Führerschein aus der DDR besitzen.

Für Fahrer mit späteren Geburtsjahren gelten folgende Umtausch-Termine:

1953–1958: Umtausch bis zum 19.01.2021

1959–1964: Umtausch bis zum 19.01.2022

1965–1970: Umtausch bis zum19.01.2023

1971 und später: Umtausch bis zum 19.01.2024

Achtung: Diese Fristen gelten nur für Führerscheine, die bis zum 31.12.1998 ausgestellt wurden. Danach ist nicht mehr das Alter des Inhabers ausschlaggebend, sondern das Ausstellungsjahr!

Führerscheine, die ab dem 01.01.1999 ausgestellt wurden, müssen bis zu folgenden Stichtagen umgetauscht werden:

1999–2000: Umtausch bis zum 19.01.2025

2001–2002: Umtausch bis zum 19.01.2026

2003–2004: Umtausch bis zum 19.01.2027

2005–2006: Umtausch bis zum 19.01.2028

2007–2008: Umtausch bis zum 19.01.2029

2009: Umtausch bis zum 19.01.2030

2010: Umtausch bis zum 19.01.2031

2011: Umtausch bis zum 19.01.2032

2012–18.01.2013: Umtausch bis zum 19.01.2033

Alle Führerscheine, die ab dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, haben automatisch eine 15-jährige Gültigkeit.

Ist auch der Motorradführerschein (Klasse A) befristet?

Der Motorradführerschein (Klasse A) gilt bislang unbefristet, zukünftig muss aber auch er, wie der Pkw-Führerschein, spätestens alle 15 Jahre verlängert werden. Eine nochmalige Prüfung oder ein Gesundheitszeugnis sind dafür allerdings nicht nötig. Für den Motorradführerschein gelten die gleichen Tauschfristen wie beim Pkw-Führerschein.

Was gilt für den Lkw-Führerschein (Klasse C)?





Anders als der Pkw-Führerschein ist die Fahrerlaubnis für Lkw schon seit 1999 zeitlich begrenzt und deutlich kürzer befristet. Die Klassen C1 und C1E sind grundsätzlich bis zum 50. Lebensjahr gültig, danach wird eine Verlängerung nötig, für die eine Gesundheitsuntersuchung und ein augenärztlicher Test benötigt werden. Nach der ersten Verlängerung sind Führerscheine der Klassen C1 und C1E nur jeweils weitere fünf Jahre gültig. Das gilt auch, wenn der Führerschein erst im Alter von 45 Jahren oder später erworben wird. Die Führerscheine für die schweren Lkw der Klassen C und CE sind grundsätzlich nur fünf Jahre gültig, und müssen dann – ebenfalls unter Vorlage eines ärztlichen Attests und eines Sehtests – verlängert werden. Zusammen mit den nötigen Untersuchungen kostet die Verlängerung des Lkw-Führerscheins rund 150 bis 200 Euro. Achtung, anders als beim Pkw-Führerschein drohen beim Lkw-Fahren mit einem abgelaufenen Führerschein höhere Strafen: Hier macht die Justiz nämlich keine Unterscheidung, ob der Fahrer jemals eine Fahrerlaubnis hatte oder nicht. Das führt mindestens zu einer Geldstrafe, im schlimmsten Fall wird sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr fällig. Wer vergessen hat, den Führerschein rechtzeitig zu verlängern, der kann das innerhalb weniger Wochen oder Monate problemlos nachholen – er darf nur in diesem Zeitraum keinen Lkw fahren. Erst nach mehreren Jahren muss man damit rechnen, eine erneute Prüfung ablegen zu müssen.

Wie lange gilt der Busführerschein (Klasse D)?

Für Bus-Führerscheine der Klassen D1, D1E, D und DE gelten die gleichen Fristen wie für Lkw. Das heißt, nach fünf Jahren muss der Führerschein erneuert werden. Busfahrer müssen neben dem Passbild und einem augenärztlichen Gutachten auch eine Bescheinigung über die körperliche und geistige Eignung vorlegen und einen erfolgreich absolvierten Funktions- und Leistungstest nachweisen. Auch hier droht im Falle einer versäumten Verlängerung ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.