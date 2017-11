Fuel Girls: Heiße Akrobatik und wilde Feuershows

Wo es für normale Models Hostessen und Gridgirls viel zu heiß wird, haben sie ihren Auftritt: die Fuel Girls aus England. Die scharfen Artistinnen sind gewissermaßen die Steigerung der Monster Girls und begeistern bei Motorsport-Events, Tattoo-Messen und ähnlichem mit ihren heißen Akrobatik-Einlagen und wilden Feuershows. Wer wissen will, wo die Fuel Girls live zu sehen sind oder sie buchen will, findet alle Informationen auf ihrer Webseite . Dort gibt es auch den 2018er Fuel-Girls-Kalender zu kaufen.

2014 waren zwei Fuel Girls in Hamburg, um bei der wilden Stunt-Show "Masters of Dirt" aufzutreten. AUTO BILD traf Charlotte Moran und Heather Pickering damals exklusiv für heiße Vorabbilder am Fischmarkt, siehe Video Nummer eins ganz oben.