ußball-WM in Russland: Das bedeutet Partystimmung für ganz Deutschland! Auch hupende und feiernde Fans im Auto gehören spätestens seit der WM 2006 im eigenen Land dazu. Autokorsos machen Spaß, die Spiele gerade des deutschen Teams eignen sich perfekt, um mit anderen Fans auf der Straße zu feiern. Trotzdem gibt es Regeln, die es zu beachten gilt – die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt auch in der Jubel-Kolonne. AUTO BILD erklärt die wichtigsten Vorschriften und sagt, was passieren kann, wenn man sich nicht daran hlt.