Die Autos der WM-Jahre von 1930 bis 2018 zur Galerie

ür Fußballfans, die Autos lieben, sind die Fahrzeuge der WM-Jahre speziell – immerhin sind sie eng mit Erinnerungen an aufregende Turniere verbunden. AUTO BILD wirft einen Blick auf besondere Autos, die in den Jahren einer Fußballweltmeisterschaft auf den Markt kamen. Welcher Zeitgeist dominierte in den Vierjahres-Abschnitten?