Auf unseren Straßen wird zur Fußball-WM 2018 wieder kräftig Flagge gezeigt. AUTO BILD erklärt was beim Anbringen der Fanartikel am Auto in Sachen Sicherheit und Kfz-Versicherung zu beachten gilt.

Autokorso zur Fußball-WM: Um aufzufallen werden die Autos mit möglichst viel Deko versehen. WM-Fanartikel bei Amazon Spiegelüberzieher Autoaufkleber Autofahne Scheibenwischer-Blenden Kennzeichenhalter Sonnenblenden Motorhauben-Überzug Magnetflagge Fan-Flosse Rad-Socken Kopfstützenüberzug Es geht wieder los: Mit der Fußball-WM 2018 verwandeln sich die schnöden Alltagsautos der Deutschen wieder in schwarz-rot-goldene Fanmobile. Die meisten Autofahrer drücken ihren Fangeist mit ein, zwei Fähnchen in der Seitenscheibe aus, echte WM-Euphoriker hingegen schöpfen aus dem Vollen und schmücken ihren Wagen mit allem, was der Markt hergibt. Die Liste ist lang: Zu den aktuell gefragtesten Gimmicks zählen neben den obligatorischen Fähnchen vor allem große Flaggen, die über die Motorhaube gespannt werden sowie Überzieher für die Außenspiegel. Wer es richtig Ernst meint, zieht seinen Rädern noch "Socken" in den Landesfarben über und versieht seine Scheibenwischer mit bunten Blenden. Das Finish für den ultimativen WM-Look bringen Aufkleber, Kennzeichenhalter und Fanflosse.

WM-Fanartikel fürs Auto: Darauf sollte man achten

Die meisten Fanartikel für die Fußball-WM 2018 sind kinderleicht am Auto anzubringen: einfach anklemmen, kleben, überziehen oder magnetisch befestigen. Doch dabei sollten Autofahrer ein paar Dinge im Blick behalten: Die WM-Verkleidung darf keine Sensoren verdecken, dann arbeiten die Assistenzsysteme nicht mehr zuverlässig. Außerdem ist es untersagt, Beleuchtungselemente zu verhüllen. Wer also integrierte Blinker in den Außenspiegeln hat, muss auf die Überzieher verzichten.

Sicherheitsrisiken durch WM-Fanartikel am Auto?

Wer sein Auto zur Fußball-WM 2018 in eine fahrende Fan-Hochburg verwandeln will, sollte dabei vor allem auf die Sicherheit achten. Denn die Gegenstände können sich vom Auto lösen und andere Verkehrsteilnehmer gefärden. Gerade die beliebten Autoflaggen, die in die Seitenscheiben geklemmt werden, sind mit Vorsicht zu genießen. Laut TÜV Rheinland halten sie nur Geschwindigkeiten bis etwa 60 km/h problemlos stand. Im schlimmsten Fall können sie abbrechen oder sich lösen, auf andere Fahrzeuge geweht werden und den Fahrern die Sicht versperren. Ähnliches gilt für die Motorhauben-Überzieher: Hier ist auf einen straffen Sitz zu achten, damit der Wind sie nicht herunterwehen kann. Allgemein rät der TÜV Rheinland die Fanartikel vor Autobahnfahrten zu entfernen. Auch beim Schmücken des Innenraums sollten Autofahrer Vorsicht walten lassen: Herabfallende oder sich lösende Gegenstände können den Fahrer erschrecken.

WM-Flaggen am Auto: Versicherungsschutz und Mehrverbrauch