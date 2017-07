Gaffer nach Unfall: Strafen und Geldbußen — 05.07.2017 Diese Strafen drohen Gaffern Gaffer und Schaulustige behindern häufig Rettungsarbeiten, verursachen Folge-Unfälle und verletzen auch die Privatsphäre von Unfallopfern. So wird Gaffen bestraft!

Diese Strafen drohen Gaffern (Stand: Juli 2017) Verstoß Bußgeld (Euro) Befahren des Seitenstreifens auf der Autobahn, dadurch Behinderung der Rettungskräfte 20 Parken auf dem Seitenstreifen der Autobahn, dadurch Behinderung der Rettungskräfte 25 "Gaffen" als Ordnungswidrigkeit 20 bis 1000 Unterlassene Hilfeleistung Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr (Straftat) Fotografieren oder Filmen eines Unfalls Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren (Straftat) Quelle: www.bussgeldkatalog.de

Statt Erster Hilfe: Filmen mit dem Smartphone



(dpa/mas) Gaffen ist kein Kavaliersdelikt. Es kann gravierende Folgen haben: Rettungskräfte werden bei ihrem Einsatz behindert, Folge-Unfälle werden verursacht, die Privatsphäre von Unfallopfern wird verletzt. Schon jetzt müssen sensationslüsterne Schaulustige mit harten Strafen rechnen, in manchen Fällen drohen bis zu zwei Jahren Gefängnis. Doch das reicht offenbar nicht.Aufgrund des schweren Busunglücks am 3. Juli 2017, bei dem mindestens 18 Menschen starben und bei dem Gaffer offenbar die Arbeit der Einsatzkräfte und das Bilden einer Rettungsgasse behinderten, wird erneut eine Verschärfung der Gesetze diskutiert. "Ich bin auch bereit, die Bußgelder zu erhöhen, wenn wir noch mehr abschreckende Wirkung brauchen – das ist die eine Seite. Das andere ist, den Autofahrern bewusst zu machen, was sie durch ihr Verhalten auslösen können", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) im ARD-"Brennpunkt". Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte zuvor ein "völlig unverantwortliches und beschämendes Verhalten" mancher Autofahrer beklagt.Dass Leute gaffen, ist nicht neu. Doch mit der Verbreitung moderner Smartphones spitzt sich die Lage zu: Manche Gaffer filmen die Szene und häufig wehrlose Unfallopfer und stellen die Videos immer öfter sogar ins Internet – und das manchmal anstelle der Ersten Hilfe, zu der sie verpflichtet sind. 2015 beschloss die Polizei deshalb "zurückzufilmen" , um Gaffer identifizieren zu können. Außerdem wurden unter anderem in Nordrhein-Westfahlen mobile Sichtschutzwände angeschafft, um Verkehrsopfer vor neugierigen Blicken schützen zu können. Sie sind auch jetzt wieder im Gespräch.