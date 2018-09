V

olle Haftung ohne lästigen Wechsel: Ganzjahresreifen sind an 365 Tagen und bei jedem Wetter längst eine verlässliche Größe. Im aktuellen Ganzjahresreifen-Test hat AUTO BILD Allwetterreifen im Format 195/65 R 15 für Sie getestet. Die kalte Jahreszeit hält allerlei Wetterkapriolen für Autofahrer bereit. Wer versucht, sich mit Sommerreifen durch diese Zeit zu wurschteln, bekommt garantiert Probleme. Beim Anfahren und Bremsen sowieso, aber wahrscheinlich auch mit der Polizei (mindestens 60 Euro, ein Punkt). Und das zu Recht. Denn er gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Zudem provozieren Umrüstmuffel Jahr für Jahr lästige Staus, weil sie immer wieder an der kleinsten Steigung liegen bleiben. Wintertaugliche Bereifung mit M+S Kennzeichnung und dem Schneeflockensymbol auf der Seitenwand sind deshalb ein absolutes Muss. Doch längst haben wir gelernt, das dies nicht immer unbedingt nur Winterreifen sein müssen.Unser Test mit 27 Ganzjahresreifen beweist: Den alternativen Typen kann man trauen. Im Vergleich zu reinen Winterreifen schlagen sich die Ganzjahresreifen gar nicht schlecht. Für Stadtfahrten und Touren ins Mittelgebirge reicht es jedenfalls allemal. Auf nasser Piste sind Ganzjahresreifen den Winterreifen auch bei niedrigen Temperaturen ebenbürtig. Bei Sonnenschein haben sie in puncto Haftung und Handling klare Vorteile. Die weiteren Vorteile liegen auf der Hand: kein halbjährlicher Reifenwechsel, kein zweiter Reifensatz, keine Einlagerungskosten. Das spart Zeit und Geld, das in einem guten Satz Ganzjahresreifen sinnvoll investiert ist.