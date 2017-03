Gebrauchte Cabrios im Check — 28.03.2017 Die Tops und Flops beim TÜV Welche Cabrio-Modelle sind besonders empfehlenswert und bei welchen ist Vorsicht geboten? Das sind die Ergebnisse aus dem TÜV-Report 2017.

Autoren: Lars Hänsch-Petersen , Patrick Seitz

ie Temperaturen steigen, Zwitschern klingt von den Bäumen. Zeit, das Cabrio für die Saison fit zu machen. Wie? In der heimischen Garage parkt noch gar keins? Dann hilft AUTO BILD Ihnen hier bei der Auswahl. Wir haben uns die Bewertungen der Cabrios im TÜV-Report 2017 angesehen und die wichtigsten Ergebnisse in der Bildergalerie für Sie zusammengestellt.Von über 100 Prüfpunkten, die der TÜV bei der Hauptuntersuchung abhakt, fließen nur die 18 wichtigsten in den TÜV-Report ein. Diese beziehen sich auf acht zentrale Mängelbereiche: Achsaufhängung, Achsfedern/Dämpfung, Lenkung, Beleuchtung, Funktion der Fußbremse, Bremsbauteile, Auspuffanlage und Ölverlust an Motor und Antrieb. Daraus ergibt sich ein umfassendes Bild, was die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der geprüften Autos angeht, immer bezogen auf die sicherheitsrelevanten Baugruppen. Wie lange etwa das Stoffdach eines Cabrios hält, dazu macht der Report keine Aussage. Die wichtigsten Stärken und Schwächen zu den einzelnen Modellen finden Sie in der Bildergalerie.