Gebrauchte Sportwagen: TT, Z4, Mustang & Co — 14.01.2018 Was taugen gebrauchte Sportler? Sportwagen und Coupés wie der Audi A5, Chevy Camaro und Porsche 996 locken als Gebrauchte mit bezahlbaren Preisen. AUTO BILD kennt ihre Schwächen.

M

Autokredit-Vergleich Ein Service von Top-Konditionen für Ihr neues Auto Wunschbetrag Laufzeit 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate 96 Monate 108 Monate 120 Monate

Werstabiler als die anderen



Die zweite Generation des TT lockt mit zum Teil extrem niedrigen Preisen. Doch Vorsicht: Modelle mit TFSI-Motoren entpuppen sich als Ölsäufer.

Sportwagen

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Ford Mustang

it vernünftigen Argumenten lässt sich der Kauf eines Sportwagens oder Coupés – und wir meinen hier tatsächlich die mit nur zwei Türen – eigentlich nicht erklären. Platz und Funktionalität sollten bei der Kaufentscheidung besser keine Rolle spielen. Und auch bei den Anschaffungs- und Unterhaltskosten zieht diese Fahrzeuggattung meist den Kürzeren. Nicht aber, wenn es um Emotionen geht. Denn in puncto Design und Fahrspaß macht den rassigen Zweitürern keiner etwas vor.Bei unseren gebrauchten Sportlern kommt noch ein wichtiger Punkt hinzu. Sie sind zwar auch aus zweiter Hand meist teurer als vergleichbare Kombis, Limousinen oder Kompakte, dafür aber meist viel wertstabiler. Dennoch gibt es vor dem Kauf einiges zu beachten, denn bei sportlichen Modellen kommt es besonders auf den Umgang und die Pflege der Vorbesitzer an.