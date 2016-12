Gebrauchte SUVs im Check (TÜV-Report) — 23.12.2017 Vorsicht bei diesen SUVs Trend hin, Vorteile her. Es gibt SUVs, bei denen man vor dem Kauf eines Gebrauchten ganz genau auf bestimmte Schwachstellen achten sollte. Hier zeigen wir, welche Modelle beim TÜV überdurchschnittlich häufig mit Mängeln auffallen.

P

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: SUVs

Vor dem Kauf sorgfältig die Mängel-Checkliste durchgehen



Um es deutlich zu sagen: Niemand, der eines der hier genannten Fahrzeuge besitzt oder sich dafür interessiert, muss sich jetzt schlecht fühlen. Auch ein problematisches Auto kann bei guter Pflege viel Freude machen. Trotzdem sind die in der Bildergalerie aufgeführten Modelle laut aktuellem TÜV-Report anfällig für bestimmte Mängel. Wir empfehlen deshalb, vor dem Kauf eines Gebrauchten gegebenenfalls mit Hilfe eines Fachmanns genau hinzusehen und die von uns genannten Schwachstellen Punkt für Punkt zu überprüfen.

Welche SUVs im TÜV-Report 2017 zu den Modellen mit hoher Mängelquote gehören, erfahren Sie in der Bildergalerie. Den kompletten TÜV-Report mit Infos zu mehr als 200 Modellen können Sie hier online bestellen. SUVs im Check: Die Verlierer beim TÜV zur Galerie

reiswert, funktionell, unprätentiös – der Dacia Duster gilt als Preisbrecher im SUV-Segment und begeistert mit vielerlei Talenten. Nur ein TÜV-Sieger ist er nicht. Bei der HU gehört das seit 2010 gebaute SUV zu den Mängelriesen: 9,2 Prozent der geprüften zwei- und dreijährigen Modelle fallen laut TÜV-Report 2017 mit erheblichen Mängeln auf. Zum Vergleich: Im Schnitt beträgt die Mängelquote in dieser Alterskategorie 5,7 Prozent. Welche SUVs gehören noch zu den Sorgenkindern? AUTO BILD hat den aktuellen TÜV-Report ausgewertet und in der Bildergalerie alle Modelle aus diesem Segment zusammengestellt, die gemessen an der Mängelquote (erhebliche Mängel) zu den schlechtesten 20 Prozent ihrer Alterskategorie gehören.