Gebrauchtwagen: Luxus-Kombis — 24.01.2018 Sieben Edel-Kombis im Check Glck fr Gebrauchtkufer: Edel-Kombis wie der 5er Touring erleiden in den ersten Jahren herben Wertverlust. Doch wo liegen die Schwchen der Luxus-Laster?

Auch wenn der Nachfolger (G31) seit 2016 auf dem Markt ist, gehrt der 5er (F11) wohl kaum zum alten Eisen.

atte 80.000 Euro fr einen Kombi ? Bei Fahrzeugen der oberen Mittelklasse, die besonders gerne als Kombi geordert werden, ist das nicht unrealistisch. Es geht sogar noch deutlich mehr. Mit groem Diesel oder Benziner, dazu viele Hkchen im Konfigurator und schon bewegt man sich preislich auf Luxusklasse-Niveau. Doch wer investiert sein Privatvermgen in einen teuren Kombi? Kaum jemand, denn in der Regel wird so ein Edellaster auf Firmenkosten geleast.Nach drei bis vier Jahren landen die Autos dann in der Gebrauchtwagenhalle der Niederlassung. Der Neuwagenduft ist zwar gerade erst verflogen, doch viele Modelle haben jetzt bereits 50 Prozent ihres Wertes eingebt, in einigen Fllen knnen es auch ber 60 Prozent sein. Aus Sicht der Gebrauchtwagenkufer ist es da ein Vorteil, dass Kombis im Gegensatz zu SUVs nicht so wertstabil sind. Nach weiteren vier Jahren ist der Luxus regelrecht erschwinglich geworden: Ein umfangreiches Angebot acht Jahre alter Premium-Kombis findet sich schon in der Preisklasse zwischen 10.000 und 20.000 Euro.