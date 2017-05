Gebrauchtwagen: Praktische Youngtimer — 30.05.2017 Vergessene Helden Vergessen oder unterschätz: Nur echte Liebhaber wissen diese praktischen und günstigen Youngtimer noch zu schätzen. Hier huldigen wir den verkannten Klassikern.

D

Der Familienwagen schlechthin

Das Cockpit ist funktional, wirkt aber nicht sehr hochwertig.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Opel Omega

Konsequenter Automobilbau mit Praxiswert

Bis zu 1850 Liter Laderaum und eine nur 60cm hohe Ladekante versprechen hohen Praxisnutzen.

Autor: Malte Büttner

ie allgemeine Wertschätzung eines alternden Automobils, oft mit dem reichlich strapazierten Begriff "Kult" umrissen, geht unseren vergessenen Helden beinahe völlig ab. Aus Mangel an Prestige stehen sie im Schatten angehender Klassiker und spielen in der Youngtimer-Szene kaum eine Rolle. Meist sind sie runtergerockt, in einigen Fällen fast völlig vom Markt verschwunden und so nur noch jenen in leidenschaftlicher Erinnerung geblieben, die sie in ihren besten Tagen schätzen gelernt haben. Dabei hätten die vergessenen Helden mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen wenden wir hier den Blick ab von den Kult-Kisten und erklären den nicht mehr alltäglichen Charme dieser automobilen Mauerblümchen.In den frühen 90ern gehörte er in deutsche Neubausiedlungen wie der Gameboy ins Kinderzimmer. Der Omega , 1986 als extrem moderner Nachfolger des Rekord gestartet, galt neben dem Passat Variant als der Familienwagen schlechthin. Es war eine Zeit, als Vans noch ausschließlich von Renault und Chrysler kamen, nicht viel taugten und als Geländewagen noch rumpelige Fortbewegungsmittel für Jäger waren. Auch konnte sich die Durchschnittsfamilie noch ohne allzu große Anstrengungen einen neuen Wagen der oberen Mittelklasse leisten. Im ersten Baujahr kostete ein Basis-Omega nur 25830 Mark.Für alle Jüngeren: Das entspricht rund 13.210 Euro und damit dem heutigen Einstiegspreis eines fünftürigen Corsa . Leider waren die ersten Modelle nicht wirklich ausgereift. Es kam zu zahlreichen Reklamationen wegen abgefallener Verkleidungen, miserablen Rostschutzes oder technischer Probleme. Doch in Rüsselsheim kriegten sie die Kurve: 1990, rechtzeitig zur Wiedervereinigung, brachte ein großes Facelift den Omega endlich dicht an den alten Slogan " Opel , der Zuverlässige".Mit viel Platz, Velourssitzen und watteweicher Federung lullte er fünf Passagiere lustvoll ein. Bis zu 1850 Liter Kofferraumvolumen reichten für den Umzug der Tochter in die erste Studentenbude und 115 PS für den kleinen, nicht übermütigen Adrenalinschub auf der linken Spur.Verglichen mit modernen Kombis zeigt der Omega, wie konsequent Autobau funktionieren kann. Ohne Spielchen und Effekthascherei. Mit einem Heck, das gerade abschließt, mit einer nur 60 Zentimeter hohen Ladekante und topfebenem Kofferraum. Und mit großen Fenstern, die Rückfahrkameras und Parkpiepser zu überflüssigem Spielzeug degradieren. Dafür gab es Technik, die so simpel ist, dass sie jeder schnell und einfach reparieren kann.Aber wo sind all die Menschen geblieben, die damals Omega fuhren und sich jetzt ein gutes Exemplar zum Wegstellen suchen? Wahrscheinlich waren und sind sie viel zu rational dafür. Andernfalls hätten sie sich damals wohl auch nie für den vernünftigen Omega entschieden.