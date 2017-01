Gebrauchtwagen-Ranking: Aktuelle Preise — 18.01.2017 Die gebrauchten Winter-Schnäppchen Die Nachfrage nach Gebrauchten ist im Keller, die Preise streben dafür auf Höchstniveau. Trotzdem gibt es Schnäppchen. Hier kommen die Top fünf aus allen Segmenten!

Die Statistik zeigt: Die Preise sind zum Jahreswechsel auf Höchstniveau.

Schnäppchen: Der Durchschnittspreis für den Nissan Murano gab entgegen der allgemeinen Tendenz um 6,49 Prozent nach.

Er ist hart, der Winter. Nicht nur für alle Sonnenhungrigen, sondern auch für Autokäufer: Das Angebot an Gebrauchtwagen ist laut einer aktuellen Auswertung von AutoScout24 in allen Segmenten deutlich gesunken, die Preise sind dagegen auf einem Jahreshoch. Im Dezember 2016 übersprang der Durchschnittspreis erstmals die 19.000-Euro-Marke (19.020 Euro), eine Entspannung ist im Januar 2017 nicht zu erwarten. Teurer wurden vor allem Sportwagen , Preistreiber waren hier vor allem der 400 PS starke Audi TT RS (plus 26,8 Prozent) und der von 1996 bis 2005 gebaute Jaguar XK8 (plus 18,8 Prozet). Doch auch in allen anderen Segmenten verlangten die Autohändler durchschnittlich mehr als im Herbst. Einzig bei den Geländewagen/SUVs sanken die Preise um 1,3 Prozent.Trotzdem lohnt es sich für Schnäppchenjäger, auch in anderen Fahrzeugklassen zu stöbern. In jedem Segment haben die Experten der Online-Börse Modelle ausgemacht, die trotz der allgemeinen Tendenz überraschend günstig sind. Ein Schnapper ist beispielsweise der SsangYong Rexton (minus 17,5 Prozent) – hier gibt es allerdings nicht allzu viele Angebote. Unter den Autos, von denen mindestens 50 Exemplare angeboten werden, ist bei den SUV der Nissan Murano (minus 6,49 Prozent) das Oberschnäppchen. Bei den Kleinwagen sind Fiat Punto (minus 5,67 Prozent) vergleichsweise günstig zu haben, in der Kompaktklasse sind es Audi RS 3 (minus 5,50 Prozent) und bei den Sportlern der Aston Martin DB9 (minus 8,73 Prozent). Den größten Preisnachlass registrierte AutoScout24 zum Jahresende bei einem Mittelklasse-Modell.